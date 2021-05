Nile Rodgers a onze téléviseurs allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à son domicile

Si vous avez travaillé à domicile pendant la pandémie de coronavirus, il y a de fortes chances que vous ayez vu votre facture d’électricité grimper. Mais pensez à Nile Rodgers car il a 11 téléviseurs allumés «24 heures par jour».

Le musicien légendaire a expliqué comment il les a activés dans le but de stimuler sa créativité en lui offrant une distraction.

S’adressant au Sunday Times, l’homme de 68 ans a même révélé que la société qui lui fournissait l’électricité lui avait même dit qu’il avait « le plus de téléviseurs dans une maison de tous ceux qu’ils aient jamais connus ».

Rodgers a déclaré à la publication: « La musique est au cœur de tout ce que je fais et elle ne quitte jamais ma journée. Je pense en musique, pas en mots, et j’ai cette machine musicale hyperactive pour un cerveau, qui est une bénédiction et une malédiction.

« C’est toujours de la composition, mais ne vous méprenez pas: ce ne sont pas toujours des bons trucs. La plupart sont des trucs ridicules mais, mon garçon, est-ce que ça m’intéresse. »

Il a ajouté: «J’ai besoin d’une distraction pour me concentrer, donc j’ai des télévisions allumées partout dans ma maison 24 heures sur 24, créant un bruit blanc en arrière-plan.

« Le câblodistributeur dit que j’ai le plus de téléviseurs dans une maison – il y en a 11 actuellement – de tous ceux qu’ils ont connus, mais je ne peux tout simplement pas fonctionner sans cette distraction. »

Alors, comment se détend-il? En partant en vacances apparemment: «Les journées de certains se terminent progressivement, mais je n’ai jamais été comme ça. Je prends des vacances pour me détendre – ou des vacances comme vous le dites – mais ma journée ne ralentit que par accident.

«Je pourrais juste m’endormir par accident, mais généralement, même après avoir mangé – plus des restes de plus en plus délicieux d’hier – je répondrai à des courriels ou je me livrerai à mon seul passe-temps, pratiquer ma guitare, ce que les gens pourraient être surpris que je dois encore faire.

« Ma tête ne heurte jamais l’oreiller à une heure définie, car je vais toujours essayer d’éliminer le retard des e-mails de demain alors que la télévision de la chambre est allumée et réglée au même niveau de décibels que Concorde. Je m’endors toujours avec la télévision allumée, seulement pour me réveiller le lendemain matin alors que je ris et que je me dis: «Jésus, comment diable ai-je dormi à travers ça?

