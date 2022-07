Les 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (25 au 31 juillet 2022)

Netflix

Netflix a un nouveau classement d’audience proposé par FlixPatrol et ce sont 3 films qui ont été les plus joués par les abonnés ces derniers jours.

©NetflixLes 3 films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (25 au 31 juillet 2022).

La série de services de streaming Netflix ils sont généralement l’attraction principale du catalogue, comme cela s’est produit récemment avec choses étranges, mais il est clair que les films sont le type de contenu à exploiter par l’entreprise, au point de mettre en place sa propre franchise. Pour le moment, ils n’ont pas trouvé de titre avec suffisamment de force pour donner lieu à une saga, bien que cette semaine un candidat ferme soit arrivé.

Cet aspect évoqué n’a rien d’anodin, puisque la création de son propre univers pourrait avoir des noms intéressants et attractifs pour les téléspectateurs, surtout compte tenu de la forte baisse d’abonnés qu’ils ont subie au deuxième trimestre de l’année. Alors que des nouvelles sur l’avenir de la plateforme sont attendues, les bandes qui ont le plus retenu l’attention la semaine dernière viennent d’être dévoilées. Revoyez le Top 3 !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Persuasion

Dakota Johnson a piétiné la tribune en jouant dans ce film réalisé par Carrie Cracknell, qui a généré de grandes répercussions depuis sa sortie. L’intrigue tourne autour d’Anne Elliot, une femme qui vit avec sa famille au bord de la faillite, mais lorsque Frederick Wenworth, un ex-amant, réapparaît, elle doit prendre une décision importante entre lâcher prise sur le passé ou écouter son cœur. .

2- Monstre des mers

L’une des grandes sensations du mois et de l’année en streaming est cette animation, qui a mené cette liste deux fois de suite, mais par inertie elle a baissé d’un cran et reste parmi les titres préférés du public. Cette histoire se déroule à une époque où des bêtes terrifiantes parcouraient les mers et où les chasseurs étaient considérés comme des héros, comme Jacob Holland, qui lors d’une expédition trouve la jeune Maisie Brumble sur son navire et n’a d’autre choix que de la prendre comme alliée dans vos voyages.

1- L’Homme Gris

Après des mois d’attente, les frères Russo sont arrivés sur la plate-forme et ont créé ce était le film le plus regardé sur Netflix entre la semaine du 25 au 31 juillet. La prémisse, mettant en vedette Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas, suit un agent vétéran de la CIA qui est trahi par sa propre agence et contraint de devenir un fugitif. Après le succès, une suite et un spin-off ont déjà été confirmés.

