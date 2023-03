Quand le tournage de The Last of Us 2 commencera-t-il ? Ceci dit Pedro Pascal

HBO Max

Pedro Pascal a déclaré quand il pourrait commencer à enregistrer la deuxième saison de Le dernier d’entre nous pour HBO Max.

©IMDBPedro Pascal donne vie à Joel dans The Last of Us

Dès le deuxième chapitre de la première saison de Le dernier d’entre nous quand il a été annoncé que la série aurait une deuxième saison et maintenant Pedro Pascal a révélé quand ils pourraient commencer à enregistrer la suite de l’histoire pour HBO Max.

Il est probable que vous ayez déjà entendu parler de la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramseydans lequel Joel (Pedro) tente de faire revivre Ellie (Ramsey) avec un groupe de personnes qui prétendent pouvoir trouver un remède contre un champignon qui a provoqué l’apocalypse et la fin de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Lors d’un récent entretien avec Collisionneur pour parler de la troisième saison de The Mandalorian, qui met également en vedette Pascal, le site américain en a profité pour lui demander Quand commencera le tournage de la deuxième saison de The Last of Us ?.

+ La deuxième saison de The Last of Us sera-t-elle enregistrée en 2023 ?

Bien que Pedro Pascal n’ait pas révélé beaucoup de détails lors de son entretien avec Collisionneur, dit qu’il y a une chance qu’ils fassent un film Le dernier d’entre nous 2 ce 2023 : « En quelle année sommes-nous? Nous sommes en 2023, nous entrons dans quelle heure… au printemps, oui, oui il y a une chancePascal a révélé.

On ne sait pas encore si la saison 2 de Le dernier d’entre nous Il suivra la deuxième partie du jeu dont la série a été adaptée, mais lorsqu’il a été annoncé qu’elle aurait une deuxième saison, Neil Druckmann, le réalisateur du jeu et co-créateur de la série, a tweeté la nouvelle avec la phrase « Part II – HBO ».

La fin de la saison 1 de Le dernier d’entre nous devrait sortir le 12 mars via HBO et HBO Max.. Les chapitres ont été publiés à 20h00. m (heure du Mexique).

