L’ancien sénateur Bill Nelson a prêté serment en tant que nouvel administrateur de la NASA

Il y a un nouveau NASA chef de la ville. Aujourd’hui (3 mai), l’ancien sénateur américain Bill Nelson (D-Fla.), 78 ans, a prêté serment en tant que 14e administrateur de l’agence.

Vice-président Kamala Harris, qui a récemment été confirmé comme le président du Conseil national de l’espace (comme le veut la tradition avec les vice-présidents), a juré Nelson ce matin lors d’une cérémonie qui a eu lieu dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower près de la Maison Blanche à Washington, DC. Nelson prend le rôle de leader de la NASA de l’ancien administrateur Jim Bridenstine, qui a démissionné du poste en janvier. Steve Jurczyk a temporairement occupé le poste d’administrateur par intérim de la NASA depuis lors.

« Le fait que le président et le vice-président aient ce genre de confiance en un vieux copain du Sénat est en effet l’un des grands honneurs que n’importe qui pourrait avoir », a déclaré Nelson après avoir prêté serment aujourd’hui. « Je suis honoré par la nomination du Président et le vote du Sénat … Je vais essayer de mériter cette confiance. En avant et en haut! » il ajouta.

« Il doit s’agir de notre nation et de ce qui est le mieux pour notre nation, libre de toute politique partisane mais basée sur ce que nous savons être la bonne chose à faire », a déclaré Harris lors de la cérémonie.

La famille de Nelson, les anciens administrateurs de la NASA Charlie Bolden et Bridenstine (qui ont assisté virtuellement à une vidéoconférence) et l’ancienne astronaute Pam Melroy étaient présents à l’assermentation. qui a été récemment nominé pour le rôle d’administrateur adjoint de la NASA.

Un objet inanimé notable présent était une roche lunaire retournée sur Terre avec la NASA. Apollo 16 mission. Nelson a prêté serment à côté du reste lunaire, qui a été recueilli par l’astronaute John Young . La roche lunaire peut être vue lors de la cérémonie sur une table à côté de Nelson, conservée dans une pyramide translucide.

En assumant le rôle d’administrateur, Nelson a promis au cours de la cérémonie «d’aider à conduire la NASA vers un avenir passionnant de possibilités». Il a ajouté que «la main-d’œuvre de la NASA dégage de l’optimisme, de l’ingéniosité et un esprit dynamique… l’équipe de la NASA continue de réaliser ce qui semble impossible alors que nous nous aventurons dans le cosmos».

La cérémonie de lundi a suivi Confirmation de Nelson en tant qu’administrateur de la NASA du Sénat, qui a voté à l’unanimité pour l’ancien sénateur et astronaute jeudi 29 avril. En plus de son mandat dans la politique américaine, Nelson s’est envolé dans l’espace en 1986 en tant que spécialiste de la charge utile pour un vol de six jours à bord de la navette spatiale Columbia. L’ancien administrateur Bolden commandait en fait la mission.

La cérémonie de prestation de serment de Nelson fait également suite à la confirmation de Kamala à la tête du NSC.

« Le vice-président est la personne idéale pour diriger la politique spatiale du gouvernement fédéral, qui est de plus en plus complexe, avec de nombreux pays dans l’espace », a déclaré Nelson a déclaré dans un communiqué de la NASA à propos de la confirmation de Kamala pour le rôle.

Nelson hérite du rôle d’administrateur de la NASA alors que l’agence poursuit l’exploration de Mars avec le rover Perseverance et s’efforce de ramener les humains à la surface de la lune avec son programme Artemis. L’agence poursuit également de nombreux autres programmes visant à repousser les limites, y compris la poursuite des travaux sur le géant du système de lancement spatial.

Au cours des 100 premiers jours de l’administration Biden-Harris, la Maison Blanche a déjà manifesté un fort soutien à la NASA. En outre, pour soutenir les programmes existants et les efforts de vol spatial, la nouvelle administration a souligné son engagement à lutter contre le changement climatique et à promouvoir la science pour la prochaine génération.

« Le président Biden et le vice-président Harris ont exprimé leur ferme soutien aux objectifs et missions de la NASA – et ont présenté une vision qui guidera l’agence pour les années à venir », a déclaré Bhavya Lal, chef d’état-major par intérim de la NASA. a déclaré dans un communiqué de la NASA .

