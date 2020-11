Ant Anstead reçoit une question embarrassante sur l’ex-femme Christina sur Instagram

Ant et Christina Anstead étaient l’un des couples les plus aimés des réseaux de découverte. Ant en tant qu’hôte de Concessionnaires Wheeler et Christina sur Flip ou Flop. Le couple a récemment annoncé qu’ils se séparaient après avoir eu un bébé ensemble et moins de deux ans de mariage. La nouvelle de leur rupture n’était pas seulement dévastatrice pour eux, mais aussi pour les fans. Cependant, tous les adeptes d’Ant n’étaient pas au courant de ce qui s’était passé avec Christina, ce qui rendait les choses bizarres pour lui.

Qu’est-ce que le fan a dit?

Ant a été extrêmement actif sur les réseaux sociaux après sa séparation d’avec sa femme Christina. Le passionné de voitures a récemment annoncé qu’il travaillait sur trois nouveaux spectacles après avoir confirmé sa sortie de Concessionnaires Wheeler. En plus de cela, Ant a pris le temps de se guérir après le chagrin qu’il a vécu. Pour couronner le tout, la star de la télévision a également présenté son temps en tant que père avec bébé Hudson.

Ant a récemment partagé une vidéo mignonne d’Hudson en train de s’entraîner au football. Les fans ont rapidement réagi à l’adorable clip et lui ont posé des questions personnelles, auxquelles il prend toujours le temps de répondre.

«Comment allez-vous et Christina? Un espoir de réconciliation? Je vous encourage tous les deux », a déclaré le fan.

« Un seul fil d’espoir est une chose très puissante », a répondu Ant, donnant aux fans l’espoir que leur mariage est peut-être récupérable.

Cependant, il y avait un autre fan qui a jeté les choses en boucle et rendu les choses un peu gênantes pour la personnalité de la télé-réalité.

«Je ne vois plus beaucoup de photos / vidéos de toi et de Christina. Tout va bien? » se demanda le fan.

« Eh bien, c’est gênant, » répondit Ant en ajoutant une chaleur brisée et un emoji triste.

Christina Anstead n’est pas en compétition avec son ex

Comme Ant a été ouvert avec sa vie personnelle sur Instagram, Christina a adopté une approche complètement opposée. le Christina sur la côte La star s’est rétractée pour ne pas être aussi ouverte sur les médias sociaux après quelques réactions négatives qu’elle a reçues plus tôt cette année. Certains trolls l’ont apparemment critiquée pour être prétendument une «mère absente», ce qu’elle a expliqué dans son post Instagram.

«Malgré ce que vous voyez sur Instagram, la plupart des gens ont du mal», a déclaré Christina en ligne. «Quand on me dit:« Vous devez être une mère absente parce que vous n’êtes pas avec vos enfants », réveillez les gens. Je ne poste presque plus… et je ne veux vraiment pas publier mes enfants tous les jours pour en faire un concours de qui est un meilleur parent.

Christina a demandé aux fans de ne pas la confronter avec Ant et de ne pas lui faire honte. Ils font tous les deux de leur mieux pour coparentalité et cette transition n’affecte pas leur bébé.

«Il y a beaucoup de filtres et de faux sourires», a-t-elle poursuivi. «J’ai été coupable de faire semblant aussi. Nous luttons tous – certains d’entre nous sont tout simplement meilleurs pour le «masquer». »

Christina a été très occupée à filmer la nouvelle saison de sa série HGTV. Le réseau câblé n’a pas annoncé quand la date de la première est fixée, ni si les luttes de mariage seront présentées.