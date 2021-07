Classement avec les meilleures séries à apprécier sur Starz

Starz C’est un service de streaming qui est en concurrence avec des alternatives comme Netflix, HBO Max, Disney+ ou encore Amazon Prime. La plateforme se développe et son contenu est intéressant avec des films comme John Wick 2, Hellraiser, Ghostbusters et lettres à Juliette. Son catalogue est varié et comprend tous les genres. Personne n’est laissé de côté dans Starz, tout le monde a quelque chose à apprécier.

Dans ce sens, les séries sont un condiment spécial sur toutes les plateformes de streaming. Starz n’est pas étrangère à cette réalité et propose un nombre important de programmes aux thématiques et beaucoup d’étoiles qui donnent le présent. Découvrez les meilleures séries du classement que nous vous présentons !

+ La meilleure série Starz







6. Puissance

Curtis « 50 Cent » Jackson il est producteur exécutif de cette émission, un drame sur la vie criminelle d’un propriétaire de boîte de nuit également impliqué dans le trafic de drogue. Il y a 6 saisons avec 65 chapitres qui vont de 2014 à nos jours.

Pouvoir. Photo : IMDb.



5. Les Borgia

Une histoire qui a toutes les épices : sexe, pouvoir, meurtre et foi. Le lauréat de l’Oscar, Jérémy repasse, étoiles dans ce conte épique. Les Borgia est l’histoire explosive de la première grande famille du crime. L’intrigue s’étend sur trois saisons avec un total de 29 épisodes diffusés entre 2011 et 2013.

Les Borgias. Photo : IMDb.



4. L’expérience de la petite amie

C’est la réinvention du film à succès de Steven Soderbergh en 2009 qui raconte les alternatives dans les relations des escortes exclusives et de leurs clients, qui ne se contentent pas de sexe. Connues sous le nom d’escortes, ces femmes offrent « l’expérience de l’amie ». Des relations au prix fort ! Trois saisons avec 38 épisodes allant de 2016 à 2021.

L’expérience de la petite amie. Photo : IMDb.



3. Penny épouvantable

C’est un thriller psychologique plein de mystère sombre. Suivez l’histoire de Vanessa Ives (Eva Green) et l’explorateur Sir Malcolm Murray (Timothy Dalton) à la recherche de Mina Murray (Olivia Llewellyn). Des personnages comme le docteur Van Helsing, Frankenstein et Dorian Gray sont issus du jeu. L’histoire se déroule en trois saisons avec un total de 27 épisodes entre 2014 et 2016.

Penny Terrible. Photo : IMDb.



2. Règne

Il raconte l’histoire de Marie, reine d’Écosse, qui en 1557 dut quitter le couvent où elle vivait pour se rendre en France et épouser le prince François II de ce pays. De cette façon, l’alliance des deux nations serait scellée. Protagonisée par Adélaïde Kane et Toby Regbo. La série compte 4 saisons et 78 épisodes sortis entre 2013 et 2017.

Règne. Photo : IMDb.



1. Power Book III : Élever Kanan

Un drame familial qui raconte l’histoire d’un trafiquant de drogue, Kanan austère, qui change d’âge tout en exerce son activité à New York. Situé dans le Queens en 1991, sert de préquelle à la série Power. Sa première saison dure deux épisodes et devient rapidement un succès.