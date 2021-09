La star de l’éducation sexuelle Asa Butterfield dit aux fans de « se faire foutre » après l’avoir filmé sans autorisation

Asa Butterfield s’est adressée à Twitter pour appeler les fans de Sex Education à avoir pris des photos de lui le soir.

Éducation sexuelle L’acteur Asa Butterfield a critiqué les fans qui l’ont filmé le soir sans demander la permission.

Éducation sexuelle la saison 3 vient de tomber sur Netflix et les téléspectateurs ne peuvent pas en avoir assez. La nouvelle saison présente une nouvelle directrice à Moordale High, de nouveaux intérêts amoureux pour nos favoris et tout un tas de nouveaux drames pour tout le monde. Non seulement cela, mais nous découvrons enfin si Otis et Maeve se réunissent après le cliffhanger de messagerie vocale supprimé de la finale de la saison 2.

Chaque saison de Éducation sexuelle ajoute un regain d’intérêt à ses stars et Asa Butterfield (Otis) en a marre de la façon dont les fans le traitent.

La star de Sex Education, Asa Butterfield, dit aux fans de « se faire foutre » après l’avoir filmé sans autorisation. Image : David M. Benett/Dave Benett/Getty Images, Netflix

S’adressant à Twitter aux premières heures du dimanche matin (19 septembre), Asa a tweeté: « Je suis tellement fatigué que les gens me filment/prennent des photos sans demander pendant que je suis en soirée. Cela tue mon humeur et ma nuit. , va te faire foutre, laisse-moi tranquille ». Dans un tweet séparé, il a ajouté: « Tweeter cela depuis un taxi à la maison après avoir dû me gifler plusieurs téléphones ce soir ».

De nombreux fans ont rapidement félicité Asa pour avoir rappelé aux gens que les célébrités sont des êtres humains et doivent être traitées comme telles. Cependant, peu de temps après, un fan a répondu à Asa en tweetant: « Cela ressort du fait d’être une célébrité. Traitez-le ou choisissez une autre carrière » et Asa a répondu sarcastiquement: « Wow, je n’en avais aucune idée, merci de m’avoir éclairé » .

J’en ai tellement marre que les gens me filment/prennent des photos sans demander pendant que je suis en soirée. En fait, ça tue mon humeur et ma nuit, va te faire foutre, laisse-moi être s’il te plaît – Asa Butterfield (@asabfb) 19 septembre 2021

Tweeter ça depuis un taxi à la maison après avoir dû me gifler plusieurs téléphones ce soir – Asa Butterfield (@asabfb) 19 septembre 2021

Wow je n’avais aucune idée, merci de m’éclairer – Asa Butterfield (@asabfb) 19 septembre 2021

On ne sait pas exactement où était Asa lorsque sa soirée a été gâchée, mais il va sans dire que si vous repérez une célébrité en public, assurez-vous de lui montrer le même respect que vous montreriez à un autre étranger.

