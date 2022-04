Gaze – Le casque Razer sauve la vie d’un utilisateur de Reddit

Que rasoir des casques de bonne qualité, je n’ai pas de grand secret. Mais que la périphérie aussi peut sauver des vies, est probablement une nouvelle plutôt inhabituelle. Après lui ses écouteurs protégé d’une balle ont, un jeune utilisateur de Reddit remercie du fond du cœur. Mais que s’est-il passé exactement ?

Le casque Razer sauve la vie d’un jeune de 18 ans

Le matin du 30 mars 2022, le jeune Californien est assis avec un Casque Razer sur la tête dans sa chambre. D’une seconde à l’autre ça frappe là Tourné à travers la vitre. Le projectile ricoche sur ses écouteurs et atterrit sur le lit.

dans le choc il ne sait même pas ce qui s’est passé jusqu’à ce qu’il voie le trou dans la vitre, le Point d’entrée et de sortie du ballon sur le casque et trouve lui-même la balle sur son lit. Grâce à son ange gardien, rien de pire ne s’est produit.

Reddit : son histoire devient virale

Le jeune de 18 ans écrit sur Reddit « Razer m’a sauvé la vie… ». Lorsque beaucoup ne le croient pas au début, il télécharge des photos de la fenêtre et du casque comme preuve. la sympathie dans les commentaires c’est super.

© Reddit : Enough_Dance_956 © Reddit : Enough_Dance_956

Avec un texte émotionnel l’utilisateur contacte Razer. Il veut dire merci et insiste sur le fait que sans leur casque, il ne serait pas en vie maintenant. Il ne pouvait pas imaginer la souffrance famille et amis aurait connu.

« J’essaie de joindre quelqu’un chez Razer pour lui dire un merci sincère. Sans les écouteurs de qualité, j’aurais été un enfant mort à 18 ans. Je ne pouvais même pas imaginer la douleur que ma famille et mes amis traverseraient. » Reddit : Enough_Dance_956

De plus, il demande l’aide d’autres utilisateurs de Reddit Contacter le fabricant et de remercier personnellement les responsables. et ça marcheRazer le contactera.

Dans un autre commentaire, il remercie tous ceux qui ont exprimé leur sympathie et ont aidé à porter Razer à son attention. Il termine le paragraphe par un appel à tousdire à ses parents qu’ils l’aiment parce que « tu ne sais pas quand il est temps de partir ».