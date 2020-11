Suga et RM discutent de l’inspiration derrière la chanson à succès « Spring Day » de BTS

BTS est apparu en tant qu’invités spéciaux dans le dernier épisode de Immortal Songs 2: Chanter la légende, célébrant leurs chefs-d’œuvre musicaux créés par le producteur Pdogg.

En discutant du méga-hit «Spring Day», les membres Suga et RM a révélé que l’inspiration pour la chanson venait de leurs expériences personnelles!

Suga a affirmé: « [Spring Day] est basé sur [his] expérience de perdre un ami.« Il croyait que la chanson avait reçu tout l’amour et l’attention qu’elle a suscité parce que »expérience»Est si relatable.

N’est-ce pas courant cependant? Tout le monde ne subit-il pas cette perte à un moment de sa vie? – Suga

RM a ajouté pour plus d’explications qu’il avait en fait écrit les paroles en pensant aux amis avec qui il « laissé derrière quand [he] déménagé de [his] ville natale.«

… J’avais des amitiés qui comptaient beaucoup pour moi à l’époque. Mais une fois que j’ai déménagé à Séoul et commencé mon stage, je me suis en quelque sorte séparé et j’ai fini par les perdre. Alors je les ai considérées comme des étoiles dans le ciel, flottant autour de moi… – RM

RM a également révélé qu’il avait écrit les paroles dans la région de Yeouido de la rivière Han, qui perce la ville, où l’idée lui est soudainement venue à l’esprit.

Lorsque la chanson a chuté en 2017, les paroles super sentimentales – pleines de désir et de deuil – ont conduit les ARMY à spéculer sur le fait que la chanson est dédiée aux vies perdues lors de la catastrophe de Sewol Ferry en Corée en 2014.

À une autre occasion, RM a mentionné que « la chanson peut être interprétée de plusieurs façons«. Ainsi, depuis lors, «Spring Day» est resté un hymne éternel à tout ce qui est perdu mais précieux.

Regarder le Chansons immortelles 2 clip en entier ci-dessous.