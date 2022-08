Anniversaire d’Outlander : Photos inédites de 8 ans de tournage avec Sam Heughan et Caitriona Balfe

Starz

Étranger, l’une des séries les plus importantes de ces derniers temps, est déjà à l’antenne depuis huit ans et, pour fêter son anniversaire, nous vous montrons des photos inédites du tournage. Voir!

© Starzla famille Fraser

Les séries romantiques ont ensuite été revendiquées par de grandes premières telles que Étranger. Ce drame, basé sur Les livres de Diana Gabaldon, est venu pour la première fois à Starz en 2014 et est rapidement devenu une énorme rage. C’est d’ailleurs pour cela que la production n’a pas hésité à le diffuser dans le monde entier à travers Netflix. Le géant du streaming a été la première entreprise à avoir ses droits de distribution, catapultant ainsi ses protagonistes à la renommée internationale.

Sam Heughan Oui Caitriona Balfequi donnent vie à Jamie et Claire Fraser dans Étranger, sont actuellement deux des acteurs les plus connus et les plus importants au monde. C’est que, leurs personnages avec leur belle histoire d’amour, leurs personnalités, leurs drames et leurs défis, ont enchanté les téléspectateurs. Pour cette raison, malgré le passage des années, les fans continuent d’être fidèles à l’histoire et de profiter des nouvelles saisons.

Tel est ainsi la septième saison de Étranger, qui n’a toujours pas de date de sortie officielle, est l’un des plus attendus par le public. Cependant, il semble qu’il reste encore quelques mois, car Sam Heughan Il a avoué que le tournage se terminera probablement en 2023. Autrement dit, cela indique que la fiction ne pourrait sortir qu’en fin d’année prochaine. Pourtant, la vérité est que pour l’instant les fans ont trop de matériel pour se divertir.

C’est parce qu’aujourd’hui, 9 août, huit ans sont fêtés depuis le début du tournage de Étranger et, à partir du compte officiel, ils ont décidé de partager des images inédites. Grâce à leur profil Instagram, ils ont partagé un album photo qui a surpris les fans. « Le 9 août 2014, notre incroyable spectacle est sorti dans le monde. Ici, nous montrons à nos incroyables fans, à notre équipe et à nos acteurs comment nous avons rendu ces huit dernières années si spéciales.», indique la publication.

Sur les photographies, les acteurs sont vus dans les coulisses de chacun des moments les plus emblématiques de la bande. De plus, sur les cartes postales, vous pouvez même voir Tobias Menzies, qui a cessé de faire partie de la série depuis longtemps. Cependant, la vérité est que son personnage a fait tellement sensation que les fans sont devenus fous de le revoir dans ces clichés.

