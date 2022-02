Qui est le petit ami de Zoë Kravitz en 2022 ?

Kravitz est cependant déjà une actrice très appréciée et est peut-être mieux connue pour ses rôles dans X-Men: Première classe et le Divergent trilogie.

Tatum est un acteur et producteur américain, qui s’est fait connaître dans les années 2000 Intensifier films et est peut-être mieux connu pour avoir joué le rôle principal dans la comédie dramatique de 2012 Magic Mike.

Elle a dit de son choix de choisir Tatum comme milliardaire dans son thriller : « En regardant son travail et en l’entendant parler de Magic Mike et de l’émission en direct, je me dis, je pense qu’il est féministe. Vous devez être si loin de qui c’est, où ce n’est pas effrayant. Et je ne pense pas que nous l’ayons déjà vu jouer quelqu’un de sombre. Je suis ravi de le voir faire ça.