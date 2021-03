VIDÉO: Dua Lipa a été approchée par des fans à Mexico

Dua Lipa À l’âge de 25 ans, elle est devenue l’une des artistes les plus célèbres au monde. Avec 63 millions d’abonnés sur Instagram, la chanteuse a des admirateurs aux quatre coins de la planète et mobilise les foules par sa présence. Ce samedi, il a été témoin de ce que cela peut générer car sa visite à Mexico a provoqué un débordement de fans et une situation inconfortable qui pourrait être dangereuse pour la star londonienne. Regardez la vidéo!

L’interprète de Physical s’est rendu dans la capitale mexicaine pour faire de la publicité en l’Acme Hall et le Prim Public Project. Pendant la séance photo, il a téléchargé des images sur ses réseaux sociaux et C’est là que des centaines de fans ont reconnu l’endroit et sont allés l’attendre à la porte. Selon Infobae México, il y avait des gens qui étaient jusqu’à sept heures sur la montre pour essayer de le voir de près.







Tard dans la nuit, Dua Lipa a quitté le bâtiment et a dû vivre un moment inhabituel: sa sécurité n’a pas pu empêcher une femme de s’approcher et de la pousser avant qu’elle puisse monter dans sa voiture. La jeune chanteuse a essayé de saluer respectueusement les fans qui l’attendaient, mais elle a paniqué une fois qu’elle a été percutée.







La situation a provoqué la plainte des fans mexicains qui ont lancé une campagne d’excuses via les réseaux sociaux. Avec le hashtag #sorryduacdmx Oui #sorryduafortonightmexico Ils ont exprimé leur pitié pour la mauvaise boisson que la pop star a subie.

«Nous étions tous très excités, car Dua Lipa partait déjà, alors que tout allait très vite et que le fan s’était déjà approché d’elle. Je n’ai vu que lorsque la sécurité l’a écartée pour l’empêcher de s’approcher à nouveau», Un témoin a raconté à Infobae la reconstitution des événements.

L’artiste a déjà commencé le voyage de retour et ce matin elle a été vue à l’aéroport international. La vérité est que malgré l’événement malheureux de la nuit dernière, le chanteur se rend généralement au Mexique et même en janvier, il était en vacances sur les plages de Tulum.