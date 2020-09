Au-delà d’Android Auto: qu’est-ce que c’est et comment ça marche Android Automotive, le système d’exploitation intégré pour les voitures

Parler d’Android dans une voiture va généralement de pair avec Android Auto, un système que de nombreux véhicules intègrent aujourd’hui pour intégrer le mobile à la voiture. Polestar, l’une des marques de voitures électriques qui a fait le plus de bruit ces derniers mois, a montré son intégration avec le premier système d’infodivertissement basé sur Android Automobile, intégré à votre Precept, un concept-car spectaculaire.

Malgré le fait qu’Android Automotive soit présenté depuis un certain temps, Polestar est en charge de donner des détails supplémentaires sur son fonctionnement et son intégration, nous allons donc en profiter pour expliquer qu’est-ce qu’Android Automotive et en quoi il diffère d’Android Auto.

Qu’est-ce qu’Android Automotive

Android Automotive dans le précepte Polestar. Image Phandroid

Android Automotive est un système d’exploitation Google qui a été présenté en 2019, il est basé sur Android et axé sur les véhicules (voitures, pour l’instant). Il s’intègre avec des applications telles que Assistant, Maps, Spotify et autres. Vous pensez peut-être que “tout cela est déjà fait par Android Auto”, mais le concept est très différent.

Android Automotive est le propre système d’exploitation de la voiture, que nous ayons ou non un mobile Android. Tout est donc beaucoup plus intégré au véhicule lui-même

Android Auto nous permet de connecter le mobile à la voiture afin d’accéder à une interface spécifique pour la voiture. Android Automotive est un système intégré directement dans la voiture. Autrement dit, le système de maintenance du véhicule est Android, que nous soyons connectés ou non au mobile.

Interface automobile Android.

C’est une intégration beaucoup plus profonde, dans laquelle nous avons des applications plus complètes et, surtout, le logiciel intégré à la voiture elle-même. Pour vous donner une idée de cette intégration, par exemple, le Polestar Precept utilise des capteurs externes pour afficher les informations qu’ils capturent dans Google Maps, afin que nous puissions voir en temps réel les piétons, les bâtiments et les véhicules qui entourent la voiture. De même, les capteurs intérieurs de la voiture, capables de suivre les yeux et la fatigue, affichent des informations à l’écran, avec une interface assez complète.

Outre les applications, la réception d’appels et plus encore, Android Automotive contrôle l’ensemble de la voiture: climatisation, systèmes de verrouillage des portes, paramètres du véhicule, etc.

Android Automotive intègre également le reste des commandes de voiture habituelles, telles que les commandes de climatisation, les serrures de porte, les paramètres du véhicule et plus encore. En aussi peu de mots que possible: est d’avoir Android comme système d’exploitation de la voiture.

Ce système d’exploitation est considéré comme l’avenir de l’infodivertissement dans de nombreuses voitures qui nous attendent. Comme indiqué dans Motorpasion, le groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel, etc.) a déjà annoncé qu’il intégrera Android Automotive dans votre flotte à partir de 2023. Polestar et Volvo le rejoindront également, et General Motors veut commencer à le déployer en 2021.