Jennette McCurdy explique pourquoi elle en voulait à la co-vedette de Sam et Cat, Ariana Grande

Ancienne enfant star Jennette mccurdy plonge profondément dans son temps passé à Nickelodeon dans ses nouveaux mémoires, Je suis content que ma mère soit morteet cela inclut de détailler sa relation avec Sam et chat co-vedette Ariana Grande. Une série éphémère qui a servi de spin-off aux deux iCarly et Victorieux, Sam et chat a fait équipe avec Sam Puckett de McCurdy du premier et Cat Valentine de Grande du second. Il a été annulé après une seule saison à la suite d’accusations troublantes portées contre son créateur et de frictions signalées sur le plateau entre McCurdy et Grande.

Dans une partie de son nouveau livre publié par Divertissement ce soir, McCurdy admet qu’elle avait un certain ressentiment qui découlait de la carrière musicale florissante de Grande. Comme Grande a été autorisée à plusieurs reprises à prendre du temps pour enregistrer de la musique et faire de la presse pour son album, McCurdy n’a pas pu s’empêcher de se rappeler les fois où elle s’est vu refuser de faire de même lorsqu’elle avait raté ses propres opportunités.

« J’ai réservé deux longs métrages pendant iCarly que j’ai dû refuser parce que iCarly l’équipe ne m’écrirait pas des épisodes pour aller les tourner… La semaine où on m’a dit qu’Ariana ne serait pas du tout là, et qu’ils écriraient autour de son absence cet épisode en faisant enfermer son personnage dans une boîte. Êtes-vous. Je plaisante. Donc je dois refuser des films pendant qu’Ariana ne siffle pas aux Billboard Music Awards ? Putain. Cette. »

Plus cela se produisait, plus McCurdy en venait à «se mécontenter d’être un bon sport» et, finalement, cela l’avait rendue à la fois en colère et jalouse de sa co-star.

« Si je n’étais pas un si bon sport pour commencer, je ne serais pas dans cette situation difficile en premier lieu. Je ne serais pas dans cette émission de merde en disant ces lignes de merde sur cette merde *ty ensemble avec cette coiffure de merde. Peut-être que ma vie serait complètement différente en ce moment. Je fantasme que ce soit différent. Mais ce n’est pas différent. C’est ça. C’est ce que c’est. Ariana manque de travail à la poursuite de sa musique carrière pendant que je joue avec une boîte. Je suis énervé à ce sujet. Et je suis énervé contre elle. Jaloux d’elle.

La chute de Jennette McCurdy avec Ariana Grande s’est produite à cause de Tom Hanks

En plus d’être traité différemment par Nickelodeon, McCurdy en voulait également à Grande d’avoir « une éducation beaucoup plus facile ». Ils se sont peut-être retrouvés tous les deux dans la même série, mais leurs parcours pour y arriver ont été assez différents, comme McCurdy se souvient avoir fait face à des luttes dont Grande n’avait jamais eu à s’inquiéter.

« J’ai grandi à Garbage Grove dans une maison de thésauriseur avec une mère cancéreuse qui pleurait constamment de ne pas pouvoir payer le loyer et les factures de services publics. Ariana a grandi à Boca Raton, en Floride, une ville incroyablement riche et idyllique, avec une mère en bonne santé qui pouvait lui acheter tout ce qu’elle voulait, quand elle le voulait : des sacs Gucci, des vacances chics, des tenues Chanel. »

Mettant une autre couche de jalousie, McCurdy décrit comment elle pensait qu’elle iCarly spin-off allait être une série solo sur Sam et a été déçue lorsqu’elle a appris qu’elle allait devoir partager l’écran avec une co-star pour une série qui avait une prémisse très différente de ce qu’elle avait pensé qu’il se passerait.





« Quand j’ai initialement conclu un accord de développement avec Nickelodeon pour ma propre émission il y a quelques années, je pensais que ce serait juste ça… ma propre émission. C’était censé être Juste Pucket, l’histoire poignante d’un délinquant juvénile effronté devenu conseiller scolaire. Maintenant, c’est un jeu à deux mains à moitié cuit – Sam et chat – à propos d’une délinquante juvénile effrontée qui, avec sa « meilleure amie idiote », lance une entreprise de garde d’enfants appelée « Sam & Cat’s Super Rockin’ Fun-Time Babysitting Service ». Ce n’est pas déchirant. »

Finalement, toute la jalousie, la colère et le ressentiment atteindraient un point d’ébullition. McCurdy dit qu’elle n’a pas pu s’empêcher de comparer sa propre carrière à celle de Grande, un sous-produit du fait que Grande est quelqu’un qui « n’essaie pas exactement de cacher ses succès ». Alors que McCurdy a pu regarder au-delà de Grande en parlant de ses réalisations dans le domaine de la musique, c’est la révélation qu’elle a pu passer du temps avec Tom Hanks qui a vraiment donné à McCurdy l’impression qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec Grande.

« Ariana est arrivée en sifflant avec enthousiasme parce qu’elle avait passé la soirée précédente à jouer aux charades chez Tom Hanks. C’est à ce moment-là que j’ai craqué. Je n’en pouvais plus. Performances musicales et couvertures de magazines … peu importe, je ‘ Je m’en remettrai. Mais jouer à un jeu familial au National Treasure, chez Tom Hanks, deux fois lauréat d’un Oscar et six fois nominé ? J’ai fini… Je ne l’aimais pas. Je ne pouvais pas l’aimer. . Succès de la pop star que je pouvais gérer, mais traîner avec le shérif Woody, avec Forrest F ** king Gump? C’est allé trop loin. Alors maintenant, chaque fois qu’elle manque le travail, cela ressemble à une attaque personnelle. Chaque fois que quelque chose d’excitant se produit pour elle, j’ai l’impression qu’elle m’a privé de cette expérience moi-même. »

Je suis content que ma mère soit morte est désormais disponible en librairie.