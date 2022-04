Animaux Fantastiques : comment a été l’accueil de Mads Mikkelsen

Images de Warner Bros.

L’acteur d’Another Round a été choisi par Warner Bros. Pictures pour remplacer Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald.

© Warner Bros PicturesL’acteur est devenu connu pour avoir joué dans Hannibal.

En 2018, Images de Warner Bros. créé le deuxième film animaux fantastiquessous-titré Les crimes de Grindelwald. Dans cette production, il était possible de voir Johnny Depp dans le rôle de Grindelwaldl’antagoniste et grand méchant de la nouvelle franchise issue de l’univers de Harry Potter. Ainsi, nous avons pu savoir qu’une grande partie du passé de Albus Dumbledore était lié à Gellért Grindelwaldavec qui il a eu une liaison dans sa jeunesse.

Après cette fin complètement ouverte, où nous avons pu voir Grindelwald Dire à Crédence (Ezra Miller) qu’il avait en fait le sang de Dumbledore dans les veines, nous avons dû attendre plus de trois ans pour savoir comment tout cela s’était passé. Enfin, ce jeudi le troisième film de animaux fantastiquesqui est venu avec un grand changement pour la franchise.

Après le procès de Johnny Depp avec Ambre Entenduson ex-compagne, ainsi que la bataille judiciaire qu’il a perdue contre le média britannique Le soleil (où ils l’appelaient « femme batteuse »), Depp révélé sur ses réseaux que Images de Warner Bros. lui a demandé de démissionner en tant qu’acteur animaux fantastiques. C’est ainsi qu’il est entré en scène Mads Mikkelsen, qui a d’abord fait sensation pour avoir déplacé un acteur aussi aimé. Avec la première de Les secrets de Dumbledoreles premières réactions ont commencé à apparaître.

+Qu’est-ce que les gens ont dit de l’arrivée de Mads Mikkelsen ?

Au-delà des rejets initiaux, tout indique que la participation de Johnny Depp dans animaux fantastiques sera oublié. Est-ce que, écrivez simplement le nom de Mads Mikkelsen pour trouver toutes sortes d’avis favorables qui mettent en valeur le travail de l’acteur de Hannibal. C’est que, une grande partie des avis positifs s’était non seulement chargé de mettre en avant le bon travail du Danois dans le film mais qu’il leur avait aussi suffi de faire oublier l’artiste de Pirates des Caraïbes.

« J’ai déjà vu le animaux fantastiques. Je dois dire que j’ai aimé la performance de Mads Mikkelsen que Johnny Depp. Maintenant, annulez-moi ! Oeil, rien contre Depp”a écrit @Demande si dans Twitteroù vous pouviez également voir l’avis de @mastersvamp: « J’aime vraiment beaucoup Johnny Depp et quelle tristesse qu’ils l’aient retiré de animaux fantastiques et tout ça, mais quelle brute, Mads Mikkelsen Quoi Grindelwald guéri mes yeux de la laideur du monde ». Il y avait aussi d’autres messages de soutien tels que @juanddioscanaqui a dit: « Après avoir vu Les secrets de Dumbledore, Mads Mikkelsen je pensais que c’était le meilleur Grindelwald. Il a une présence effrayante, mais il est également capable d’aller au-delà et de créer un excellent méchant dramatique. »en harmonie avec @pmendz00qui a écrit: « J’avais peu d’espoir pour ce film, mais malgré ses nombreux défauts, je l’ai bien aimé. Je pense que c’est le meilleur de la trilogie. Et tout cela grâce à Mads Mikkelsen (ce qui nous fait oublier Johnny Depp) Oui Loi de Jude. Remarque : 7/10″.

