Harry et Meghan font leur première apparition publique en Europe depuis leur départ de la famille royale

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont assisté vendredi à une réception de bienvenue pour les Jeux Invictus 2022 aux Pays-Bas lors de leur première apparition publique en Europe depuis que le couple a démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020.

Le couple a accueilli les concurrents des jeux et leurs proches dans la ville néerlandaise de La Haye. L’ancienne Meghan Markle, 40 ans, a enfilé un ensemble Valentino tout blanc accrocheur pour l’occasion, associant un pantalon large à un blazer assorti.

Le prince Harry, 37 ans, avait l’air vif dans un costume sombre avec une chemise blanche sans cravate.

Les Jeux Invictus de ce week-end marqueront la cinquième fois que Harry assistera à l’événement. Le prince a lancé la compétition sportive de plusieurs jours, qui honore les militaires blessés et les anciens combattants, en 2014. Sa future épouse a assisté aux jeux en 2017 en grande pompe au milieu des spéculations selon lesquelles les deux sortiraient ensemble.

L’apparition du couple vendredi survient juste un jour après avoir rendu visite à la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, en Angleterre, lors de leur premier retour ensemble au Royaume-Uni depuis leur déménagement en Californie en 2020.

La nouvelle de leur visite avec la reine Elizabeth II a fait surface après que la reine a raté les services du jeudi saint à la chapelle Saint-Georges. Elle ne devrait pas non plus assister aux offices du dimanche de Pâques à l’église.

La reine, qui aura 96 ​​ans plus tard ce mois-ci, a combattu le COVID-19 en février et a révélé lors d’un appel vidéo aux travailleurs du National Health Service la semaine dernière que la maladie l’avait laissée « très fatiguée et épuisée ».

En janvier, le prince Harry a contesté la décision du gouvernement britannique de ne pas lui permettre de payer la protection policière de sa famille lorsque lui et sa femme se sont rendus au Royaume-Uni avec leurs deux enfants, leur fils Archie, qui aura 3 ans en mai, et sa fille Lilibet, qui aura 1 an. en juin.

Son représentant légal a déclaré à NBC News dans un communiqué à l’époque qu’Harry voulait payer lui-même la protection de la police, plutôt que de faire payer les contribuables britanniques pour les services.

« Le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni », indique le communiqué.

« En l’absence d’une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui », ajoute le communiqué.