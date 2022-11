Will Ferrell se souvient d’un moment gênant en regardant une nuit au Roxbury avec un public

Une remarque faite lors d’une projection de Une nuit au Roxbury en 1998 est quelque chose qui Will Ferrel peut encore se souvenir assez clairement, avoir fait une impression sur l’acteur comique. Dans les années 1990, Ferrell et Chris Kattan avaient popularisé un segment sur Saturday Night Live qui a vu les deux comme des célibataires dansant la tête visitant des clubs de danse tandis que « What Is Love? » de Haddaway joue tout le temps. Le sketch récurrent était devenu si populaire qu’il a été transformé en long métrage Une nuit au Roxbury. Ferrell et Kattan ont écrit le scénario avec Steve Koren tandis que John Fortenberry a réalisé la comédie.





Bien que le film ait un culte, ce n’était pas exactement un grand succès, car il a été assailli de critiques négatives à sa sortie. Mais c’était quelque chose dit dans la salle de cinéma qui semble avoir dérangé Ferrell plus qu’autre chose. Dans une nouvelle interview avec THR, Ferrell rejoint plusieurs autres acteurs pour nommer la « chose méchante la plus drôle » qui ait jamais été dite à leur sujet. Pour Ferrell, c’était quelque chose qu’il avait entendu d’un jeune cinéphile assis juste en face de lui lorsqu’il s’est faufilé dans une projection de Une nuit au Roxbury pour voir de première main comment les gens ont réagi. Voici ce qui s’est passé, comme l’explique Ferrell :

« Lorsque Une nuit au Roxbury sorti pour la première fois, je suis allé au théâtre pour le voir avec un public. J’ai entendu le gamin devant moi dire : ‘Regarde le grand ! Il a un œil paresseux ! Ce que je ne fais pas. Je voulais le corriger, mais au lieu de cela, je suis resté assis en silence.





Pourrions-nous obtenir une suite à Une nuit au Roxbury ?

Une nuit au Roxbury n’a pas eu l’accueil le plus chaleureux de la part des critiques, mais il y a suffisamment de personnes qui apprécient le film pour que Chris Kattan continue d’être interrogé sur les perspectives d’une suite. C’est une décision qui ne lui appartient pas, mais il a déclaré plus tôt cette année qu’il aimerait retrouver Will Ferrell pour faire le film potentiel. Ce n’est pas quelque chose dont il a parlé directement à Ferrell, mais Kattan se demande où en seraient les frères Butabi à ce stade de leur vie.

« Je pense que ce serait amusant, vous savez », a déclaré Kattan à TMZ en mai. « Je pense que nous verrions où nous en sommes à ce stade. Il est probablement marié au personnage de Molly Shannon, et je suis probablement, je ne sais pas, en prison. Mon personnage l’est. Et j’essaie de sortir, J’essaie de rétablir la vie du club. Les clubs sont évidemment différents maintenant qu’ils ne l’étaient alors, mais nous sommes plus âgés et nous essayons d’être parmi les plus jeunes. Et il pourrait y avoir un troisième gars de Roxbury, peut-être un frère perdu depuis longtemps, qui sait ? Je pense que ça pourrait être amusant. C’est juste une idée.

Si une suite se produit, il est probable que Will Ferrell n’ira pas au cinéma pour le voir avec les fans.