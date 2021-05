Le premier regard de Lost City of D prend Sandra Bullock et Channing Tatum pour une baignade peu profonde

On dirait que Channing Tatum et Sandra Bullock ont ​​vraiment du mal sur le tournage de leur nouveau film, La cité perdue de D, qui a commencé à tourner ce mois-ci. Bien sûr, c’est une blague, car dans la première image publiée pour la prochaine aventure de comédie romantique, le couple semble passer un moment inoubliable alors qu’il se mouille au nom du divertissement.

Publier le cliché sur son compte Instagram, Channing Tatum a commenté: « Ce n’est pas amusant … pas amusant du tout. » Je ne pense pas que quiconque y adhère du tout, car il pose derrière Sandra Bullock qui sourit comme un chat du Cheshire dans les eaux d’une rivière de la jungle. Il est juste de dire que si les choses s’étaient avérées différentes avec le film, Tatum n’aurait peut-être pas eu autant de plaisir, car son rôle devait à l’origine aller à Bullock. La proposition co-star, Ryan Reynolds, mais cela n’a pas fonctionné.

Dans le film, qui comprend également Daniel Radcliffe, Oscar Nunez, Patti Harrison et une apparition de Brad Pitt, Bullock joue un auteur romantique qui découvre que la ville qu’elle croyait avoir été créée par elle est un endroit réel. Comme vous le feriez, elle part à l’aventure pour la localiser avec plein de mésaventures comiques sur le chemin. Le film est réalisé par Adam et Aaron Nee, et produit par Bullock avec Seth Gordon, mieux connu comme le réalisateur de Boss horribles.

Ce n’est pas le premier cliché que Tatum a partagé de la production du film, après avoir déjà publié une photo des coulisses qui en révélait un peu plus que ce dont il avait probablement besoin – bien que son armée d’adeptes ne soit probablement pas d’accord. Posant nu dans la bande-annonce de cheveux et de maquillage, l’acteur a ajouté la photo à son histoire Instagram, en commentant: « Vous savez, quand vous dans la bande-annonce de maquillage, un trou nu tenant une serviette sur votre ordure vous êtes sur le point de faire des s ** * sur le plateau pour lequel tu vas devoir préparer maman avant qu’elle ne voie le film. «

Bien que les images partagées donnent certainement l’impression que la production se déroule à merveille, Bullock a déclaré à Entertainment Weekly à quel point elle était ravie de faire le film. « L’idée que Paramount est prête à revenir à un genre que nous n’avons pas vu depuis un moment, nous rend incroyablement excités », a-t-elle déclaré. «Quand Liza et moi avons entendu le pitch des Nee Brothers, nous savions que nous allions nous lancer dans une aventure ambitieuse et amusante. Nous avons tous besoin d’action, d’évasion et d’amour en ce moment. Et si je dois m’humilier à l’écran pour le faire. . alors qu’il en soit ainsi! «

Je ne pense pas que quiconque essaiera de la contredire après les événements de l’année dernière. Le cinéma est une question d’évasion, et Cité perdue de D ressemble au genre de tarif léger et aérien qui pourrait s’avérer être un succès lorsqu’il arrivera enfin dans les cinémas en avril 2022.