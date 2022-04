Presque content : aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Netflix

La série créée et interprétée par Sebastián Wainraich est dans le top 10 des plus regardées sur la plateforme.

©NetflixLa série a été créée à l’origine en 2020.

Deux ans après la première de la première saison, presque heureux retour à Netflix continuer l’histoire de Sébastien (Sebastian Wainraich)un animateur de radio qui semble tout avoir mais dont la vie est secouée par le chagrin et l’échec du projet amoureux avec Pilar (Natalie Pérez). Ce mercredi, la deuxième saison a été créée, qui avait deux épisodes de moins que ceux vus dans le premier épisode et a laissé une fin complètement ouverte.

Comme on a pu le voir tout au long de la deuxième saison de presque heureux, Sébastien et Pilar Ils ont réussi à récupérer leur partenaire. plus maintenant Rock (Rafael Ferro) au milieu, le panorama était présenté pour que la vie leur sourit à nouveau. Mais, bien sûr, sa grossesse inattendue après sa rencontre avec rocher laissé un conflit potentiel qui pourrait se jouer dans l’avenir de cette sitcom. Netflix.

Le dernier épisode de presque heureux montré à Sébastien en route pour les États-Unis avec ses deux enfants. Cependant, alors qu’il montait les escalators qui l’emmenaient à son terminal d’embarquement à Ezeiza, le destin lui a joué un tour. Juste à côté de lui est passé rocher, qui revenait d’Espagne. À ce moment-là, les deux se sont croisés les yeux et, juste avant que quelque chose ne se produise, la scène a été coupée et avec cela la deuxième saison s’est terminée.

+ À quoi s’attendre d’une potentielle troisième saison d’Almost Happy

Jusqu’à présent, il n’y a pas de confirmation officielle d’un troisième versement ou par Netflix ni les créateurs de presque heureux. Cependant, tout est donné pour que ces personnages se renouvellent prochainement. Actuellement, la série qui a fait ses débuts en 2020 est classée quatrième dans la plus regardée des Netflix en Argentine, et cela pourrait être une raison plus que suffisante pour donner le feu vert à sa continuité.

De plus, les réseaux se sont rapidement remplis de messages de soutien et de requêtes pour Netflix et Wainraich, à qui on a demandé de bien vouloir faire un nouveau lot d’épisodes. Dans ce contexte, tout est donné pour que la troisième saison de presque heureux se développe autour d’un triangle amoureux entre Sébastien, Rocha et Pilar. L’un des plus grands conflits pourrait être le fils qui Rocher et pilier partager, ce qui pourrait jeter le doute sur la relation qu’il a renouée avec Sébastien à la poursuite de parier sur la construction de quelque chose avec le père de son bébé. Pour l’instant, nous devrons attendre et croiser les doigts pour voir si alors décide d’aller de l’avant avec la troisième saison.

