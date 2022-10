Bleach et Coca-Cola collaborent avec une nouvelle boisson animée en édition limitée

Les fans de »eau de Javel » maintenant vous pouvez profiter d’un Coca-Cola rafraîchissant pendant que vous regardez »Bleach : guerre de sang de mille ans », le prochain anime de la franchise à voir en exclusivité sur la plateforme Disney+. Dans une collaboration à laquelle personne ne s’attendait, Coca-Cola a lancé une boisson en édition limitée appelée » Soul Blast Action Flavored », une boisson gazeuse sans sucre avec Ichigo gravé à l’extérieur de la canette.

Le compte Twitter officiel de Coca-Cola Japon a publié un teaser vidéo court et intense pour célébrer la collaboration. La boîte en édition limitée de « Bleach » sera mise en vente le 10 octobre, date qui coïncide avec la première de l’anime. Selon lui qui a eu l’occasion d’essayer la boisson à l’avance, la nouvelle boisson « Bleach » est moins sucrée que le Coca-Cola ordinaire et a une saveur d’agrumes.

En plus de la boisson, un magasin de Shinjuku, au Japon, proposera des produits « Bleach » tels que des t-shirts, des badges et des porte-clés à vendre du 7 octobre au 6 novembre, a rapporté Crunchyroll. De nouvelles boissons de collaboration arriveront également dans un distributeur automatique inspiré de Bleach.

Créé par Tite Kubo, »Bleach » suit Ichigo Kurosaki, un adolescent qui peut voir les esprits. Après qu’une faucheuse d’âmes nommée Rukia Kuchiki ait été gravement blessée par un Hollow, une monstrueuse entité mangeuse d’âmes qui peut nuire à la fois aux humains et aux fantômes, elle lui transfère ses pouvoirs afin qu’il puisse combattre la menace. De là commence une aventure passionnante où Ichigo cherchera à protéger les innocents et à rendre la bonne humeur à la Soul Society.

sérialisé dans Saut Shonen hebdomadaire, la série s’est déroulée de 2001 à 2016 et s’est terminée par 74 volumes. Une adaptation animée produite par le studio Pierrot Il a été développé entre 2004 et 2012 et avait la direction de Noriyuki Abe.

Huit ans après la fin de l’anime, lors d’une émission en direct célébrant le 20e anniversaire de » Bleach » en 2020, Weekly Shōnen Jump a annoncé que les fans verraient enfin l’arc final de l’histoire animée avec la suite de la série intitulée » Mille. Année de la guerre du sang ».

» Bleach: Thousand-Year Blood War » sera présenté en première sur Hulu aux États-Unis et sur Disney + à l’international le 10 octobre.