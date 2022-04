Christina Ricci révèle que le tournage du mercredi de Netflix est terminé

Il a été révélé le mois dernier que Christina Ricci reviendrait dans le monde de La famille Addams avec un rôle dans la série Netflix de Tim Burton Mercredi. Maintenant, l’actrice a révélé que son travail sur la série était terminé, et elle a terminé le tournage de son rôle dans la nouvelle série d’action en direct basée sur la famille morbide emblématique. Ricci a joué mercredi dans le live-action original Famille Addams film en 1991, et a repris le rôle à nouveau pour la suite, Valeurs de la famille Addams. Alors que le rôle de mercredi sera cette fois joué par Jenna Ortega, avoir Ricci à bord est quelque chose que tout le monde voulait.

Ricci est apparue au Steel City Con de Pittsburgh, par ComicBook.com, et a révélé que le tournage basé en Roumanie était terminé, et elle pense que les fans vont vraiment aimer ce que Burton a fait avec la série. Elle a dit : « Je viens de le terminer il y a deux semaines, et c’était génial. C’était génial de travailler avec Tim, et Jenna est incroyable. Je pense que les gens vont l’adorer en tant que mercredi. »

Ricci a également fait l’éloge de ses jeunes co-stars, ainsi que de Gwendoline Christie, qui apparaîtra également en tant que Lucifer dans l’adaptation Netflix de Neil Gaiman. Marchand de sable série, que Ricci a qualifiée d ‘«incroyable». À propos du jeune casting, elle a ajouté: « Tous les enfants sont vraiment fantastiques, donc je pense que ça va être génial. »

Mercredi apporte une nouvelle tournure à la famille Addams





Dans les films des années 90, Wednesday était une solitaire épris de mort, que l’on voyait généralement se promener en arrière-plan avec diverses armes dangereuses destinées à faire souffrir son frère Pugsley. Alors que le personnage était principalement utilisé pour des moments sombres et comiques, dans la nouvelle série de Tim Burton, mercredi occupe le devant de la scène dans un mystère surnaturel qui ne ressemblera à aucune autre itération de la famille Addams avant lui.

L’histoire de la série verra mercredi en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. Décrite comme une comédie de passage à l’âge adulte, Wednesday sera impliquée dans un certain nombre de relations enchevêtrées, luttant pour faire ressortir ses nouvelles capacités psychiques, mettre fin aux meurtres qui se déroulent dans la ville voisine et découvrir les secrets qui ont tourmenté ses parents. depuis un quart de siècle. Avec une intrigue diaboliquement détaillée et un casting de soutien qui comprend Catherine Zeta Jones dans Morticia et Luis Guzman dans Gomez Addams, il y a déjà beaucoup à aimer et à attendre avec impatience de la vision de Burton sur la famille ooky kooky.

En assumant elle-même le rôle de mercredi, Jenna Ortega a adoré l’idée de prendre une nouvelle version du personnage, mais a également reconnu qu’il y avait beaucoup d’attentes lorsqu’il s’agissait de représenter quelqu’un d’aussi connu. Elle a précédemment expliqué :

« Mercredi a été fait si parfaitement. Il y a cette pression. Je savais que je ne pouvais pas arnaquer qui que ce soit. C’était vraiment incroyable parce que notre réalisateur, Tim Burton, est très collaboratif. On ne l’a jamais vue aussi souvent à l’écran. Elle a toujours été la doublure. Comment pouvons-nous garder ce coup de pied, ce feu, tout en nous donnant suffisamment d’émotions pour porter une histoire sans perdre le personnage sans émotion qu’elle est en elle-même?

Mercredi devrait arriver sur Netflix plus tard cette année.





