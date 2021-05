Jeremy Clarkson a révélé à quoi ses bougies parfumées «  B ******  » sentaient réellement

L’ancien Top Gear L’animateur a annoncé qu’il fouettait une bougie parfumée inspirée de Gwyneth Paltrow appelée «This Smells Like My B ****** s» suite au succès de la bougie «This Smells Like My Vagina» de Paltrow.

Parler sur Le spectacle de Jonathan Ross, Clarkson a partagé l’odeur réelle des bougies et c’est probablement beaucoup plus agréable que vous ne l’imaginez.

Il a dit à Ross: « Gwyneth Paltrow a fait une bougie et a dit: » Cela sent comme mon vagin « .

‘[I’ve got one and it’s called] «Cela sent comme mes conneries».

« Ce que ça sent vraiment, c’est l’intérieur d’un Mark 10 Jag – il a une vieille odeur de cuir. »

Crédits: Diddly Squat

Si vous voulez vraiment mettre la main sur la bougie b ****** de Clarkson, vous pouvez en obtenir une ici pour 22,50 €.

Une description pour les bougies se lit comme suit: «Le parfum unique et cuiré de mon siège d’auto, mélangé avec des notes de mousse de chêne et d’épices terreuses.

« Un parfum totalement unique et sur mesure, créé pour Jeremy. Il n’y a pas d’autre odeur comme celle-ci … dans le monde. »

Clarkson, 61 ans, a lancé les bougies en octobre depuis sa ferme Diddly Squat.

Montrant les bougies malodorantes dans un clip sur la page Instagram de la ferme, Clarkson a déclaré: «Je viens d’entrer, pour le magasin Diddly Squat Farm … une bougie.

« Mange ton cœur Gwyneth Paltrow. »

Avant de prendre un reniflement profond et d’ajouter: « Mmm, la grande odeur de scrotum. »

Oh, et si vous vous demandez à quoi ressemble un vagin selon Paltrow, c’est un mélange de géranium, de bergamote d’agrumes et d’absolus de cèdre juxtaposés à de la rose de Damas et de la graine d’ambrette – ce qui semble très beau.

Crédit: Goop

Apparemment, le nom de la bougie a commencé comme une blague, mais il est resté – selon une description sur le site Web de Goop, Paltrow a pris une bouffée de parfum qui serait utilisé et a fait remarquer à son ami Douglas Little: « Euhhh, ça sent comme un vagin. »