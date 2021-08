Amanda Holden a partagé une jolie photo de filles qui se ressemblent ?

– Publicité –



Amanda Holden de Can See Your Voice était une star de la série et a partagé une photo rare avec sa sœur ce week-end.

Elle a posté un cliché avec Deborah sur Instagram Stories.

Amanda se tenait à côté de son frère et a souri à la caméra.

La DJ de Heart Radio était vêtue de blanc et sa sœur portait du noir. Ils avaient des sourires assortis, et tous les deux portaient de longs cheveux blonds.

Deborah a gentiment partagé la photo sur son compte Instagram et a écrit: « Ma soeur me manque aujourd’hui… et presque toute la journée. »

Beaucoup de ses abonnés ont partagé leur admiration pour l’image, laissant des commentaires tels que : « Bonne fête internationale des sœurs à vous deux… j’espère que vous vous retrouverez bientôt », « Belle » et « Si belle ».

Amanda a également partagé une image de ses filles, Hollie (neuf) et Lexi (15 ans), qui montrait son aînée souriante et protégeant sa sœur.

L’actrice blonde a posté plus tôt dans la semaine avec ses filles.

Le message a été bien accueilli par ses abonnés, qui ont couru pour complimenter le trio.

Samantha Faiers a dit : « Des dames magnifiques. »

D’autres n’arrivaient pas à croire à quel point les filles avaient l’air adulte. Beaucoup de commentaires sur le look « modèle » de Lexi.

« Je ne peux pas croire à quel point ils grandissent. Lexi est pratiquement un mannequin. Ils ont tellement grandi !!!” Un.

Un autre a exprimé son soutien: « Votre enfant aîné est à peu près une fille et vous êtes si fier d’elle. » Votre petite princesse est toujours aussi belle et elle a l’air heureuse.