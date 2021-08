Marvel’s Spider-Man : Miles Morales joue depuis plus de 11 000 ans

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est l’un des jeux les plus vendus de Sony ces derniers temps. Cela ne devrait pas surprendre, étant donné l’énorme succès de son prédécesseur et, eh bien, parce que c’est Spider-Man. Le jeu s’est vendu à 6,5 millions d’exemplaires à ce jour sur PlayStation 5 et PS4, et ce n’est pas la seule statistique impressionnante sur le jeu. Développeur Insomniac Games a publié une poignée de statistiques de joueurs intéressantes qui sont parfaits pour les fans de grands nombres.

Peut-être plus particulièrement, le jeu est joué depuis plus de 11 000 ans au total. C’est un chiffre assez stupéfiant à voir écrit. Certains calculs superficiels révèlent que le temps moyen passé sur chacun des 6,5 millions d’exemplaires est d’environ 15 heures. Cela semble moins impressionnant, mais nous ne doutons pas qu’Insomniac sera ravi de ce genre de rétention. Nous travaillons ici avec des statistiques inexactes, mais il semble que votre joueur moyen ait au moins vu le jeu jusqu’au bout, ce qui est probablement plus que ce que l’on peut dire pour beaucoup de titres.

Célébrez l’événement Spider-Man Day créé par les fans avec nous, vrais croyants! Vous avez collectivement passé plus de 11 000 ans à vous balancer dans les rues de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ! Merci d’avoir joué.#MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/v9kKpQtMm3– Jeux d’insomnie (@insomniacgames) 1 août 2021

Ensuite, les statistiques montrent également que les joueurs ont vaincu plus de 7 milliards d’ennemis, arrêté 190 millions de crimes et pris le métro 62 millions de fois. Vous pouvez voir plus de gros chiffres dans le tweet ci-dessus. Le message général est que les gens ont beaucoup joué à ce jeu et qu’ils vraiment comme ce costume avec le chat dans le sac à dos.

Que pensez-vous de toutes ces statistiques pour Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ? Combien de temps avez-vous mis dans le jeu ? Passez par la section commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.