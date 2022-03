Elden Ring: toutes les clés d’épée de pierre et leur solution d’emplacement

Dans le monde de jeu ouvert de Anneau Elden il y a toutes sortes d’adversaires difficiles à vaincre, des trésors cachés à récupérer et de sombres secrets à révéler. C’est juste idiot que le chemin de soi-disant toi avec ce projet de temps en temps sceaux importants est bloqué.

Mais ces dispositifs ne sont pas un obstacle insurmontable. Juste comme ça dans âmes sombres 2 la Diseur de vérité de Pharros il y en avait, donc il y en a dans « Elden Ring ». Clé d’épée en pierreobjets anciens que vous parcourez passages facultatifs permettre.

Dans ce Guider nous vous dirons où se trouvent ces objets clés et comment vous pouvez les obtenir, en distinguant les clés d’épée en pierre ordinaires des trois Clés d’épée magiques. Vous avez besoin de ce dernier pour le téléporteur au Quatre clochers dans Liurnie occidentale déverouiller.

Elden Ring Stone Sword Emplacements clés Solution dans le jeu

Un total de 24 clés d’épée en pierre peut être trouvé dans l’Elden Ring et utilisé pour déverrouiller Imp Sigils. Vous pouvez trouver un tel sceau, par exemple, directement sur fin du tutojuste à côté de la Place de Grâce Cimetière des Échoués. Déverrouillez le sceau et il vous mènera à Tombe d’un héros marginal.

Clé d’épée de pierre n ° 1 – Cadeau de départ

Avant de commencer votre aventure, vous pouvez création de personnage une cadeau de départ et l’une des options à votre disposition est une clé d’épée de pierre, qui vous permet d’interagir directement avec le sceau de diablotin à la fin du didacticiel.

Clé d’épée de pierre #2 – Dragon Lair

dans le Aire de départ de Limgrave sont les incontournables Ruines brûlées par le dragonoù le Dragon Aghel a trouvé un lieu de repos. La deuxième clé du jeu se trouve dans ces mêmes ruines.

Clé Stonesword # 3 – Grotte de la rivière trouble

Vous pouvez utiliser cette clé pour 5 000 runes acquérir, mais cela demande un peu de travail préparatoire. cherche dans Limgrave ouest la Grotte de turbidité au. C’est à mi-chemin entre le Catacombes de turbidité et le vruines brûlées par le dragon. Combattez sur place correctifs et après ta victoire, épargne sa vie pour qu’il puisse t’ouvrir sa boutique.

Stonesword Key # 4 – Cabine à Storm Hill

Vous arriverez automatiquement à cette cabane si vous êtes en route pour Château Stormvoile situé et que porte tempête arrivé. Entrez dans les ruines et vous verrez le rebord en bois déjà le cadavre qui garde l’objet précieux prêt pour vous.

Stonesword Key # 5 – Donjon de la table ronde

Une autre clé d’épée en pierre qui vous obligera à creuser profondément dans votre portefeuille. chercher le Coquilles de jeune fille jumelles dans le table de grâce sur et vous avez la possibilité d’acheter cet article pour un énorme 4 000 runes disponible à l’achat.

Stonesword Key # 6 – Tombe d’un héros Fringefolk

Dès que tu fais ça Tombe d’un héros marginal dans « Elden Ring », suivez le chemin jusqu’au point sur le pont où vous rencontrez tomber sur les côtés peux partir Suivez le passage devant les gnomes et les lance-flammes et vous atteindrez une pièce avec le greffon greffé et le Faveur de l’arbre de la terre. Descendez également ici, où l’ascenseur vous mènera directement à la clé.

Clé d’épée de pierre # 7 – Académie de Raya Lucaria I

La septième clé du jeu est à nouveau vendue par un marchand pour 3 500 runes. Vous pouvez rejoindre le PNJ après Clé de pierre scintillante au Porte sud de Raya Lucaria utilisé. Une fois sur place, faites demi-tour et parcourez-le phoques bleussans interagir avec lui. Suivez le chemin devant les loups et vous pouvez déjà voir le commerçant.

Clé d’épée de pierre # 8 – Académie de Raya Lucaria II

Après Vous Loup Radagon vaincu au combat, vous atteindrez une zone désignée comme tribune de débat dénommé. Sortez d’ici et vous pouvez en avoir un Fontaine savoir quelle clé est dessus.

Clé d’épée de pierre n ° 9 – Grotte de cristal de l’Académie

Descendez du Académie de Raya Lucaria dirigez-vous vers l’ouest et vous atteindrez un petit donjon du nom de Grotte de cristal de l’Académie. La clé que vous recherchez se trouve dans l’une des rares pièces.

Clé d’épée de pierre #10 – Tunnel scellé

chercher le Tunnel scelléJe suis près du Capitale royale Leyndell et explorez les couloirs jusqu’à ce que vous atteigniez une pièce avec un grosse racine trouver à marcher. Laissez-vous sur le côté droit vers le bas tombez, battez les deux assassins ici et récupérez la clé dans l’impasse.

Clé d’épée de pierre #11 – Péninsule des larmes I

Localisez le bord est de la Péninsule des larmes au. Peu avant petit pontqui mène au nord, est situé à bord nord-est un cadavre assis sur une chaise. Vous trouverez ici une autre clé d’épée en pierre.

Clé d’épée de pierre #12 – Péninsule des larmes II

Encore une fois, vous devez avoir des runes à échanger contre cet objet. Cherche au sud-ouest de la presqu’île la cabane isolée du marchand et vous pouvez utiliser la clé de l’épée de pierre pour 2 000 runes acquérir.

Clé d’épée de pierre # 13 – Château Morne I

Les plus liquides d’entre vous recherchent le Péninsule des larmes le lieu de grâce Mur du château de Morne au. Ici un commerçant nomade a installé son campement et est prêt à vous vendre l’objet de valeur pour pas cher 2 000 runes à vendre.

Clé d’épée de pierre # 14 – Château Morne II

Dans Château du Morne dans « Elden Ring » vous suivez le cours de la zone jusqu’à ce que vous atteigniez le lieu de la miséricorde Derrière le château ont atteint. De là, vous pouvez descendre plusieurs fois, ce qui finira par vous donner un cadavre sur un échafaudage en bois trouve celui qui a la clé avec elle.

Clé d’épée de pierre # 15 – Plateau d’Altus

Passer de la Pont du péché de l’Ouest, vers maison volcan. Sur ce chemin vous trouverez l’incident PNJ Anastasia sur le chemin et peu de temps après cette rencontre, vous en trouverez un cadavre sur un pont. Prenez la prochaine clé d’épée en pierre de l’homme mort.

Clé d’épée de pierre # 16 – Caelid

Loin au nord de Caelid est le Tour sacrée de Caelid, que vous pouvez entrer via une racine massive. Pour vous déplacer ici, vous devez utiliser les rebords et escalader le mur extérieur. Quelques sauts et quelques chutes et vous atteindrez le côté sud un cadavre dont vous pouvez prendre la clé.

Clé d’épée de pierre #17 – Sellia, la cité des sorciers

Il est difficile de rater cette clé d’épée de pierre, car elle se trouve sur l’un des toits de la ville et vous trébuchez dessus lorsque vous faites le trois bougies devrait s’allumer sur les trois tours.

Clé d’épée de pierre # 18 – Siofra

Avez-vous la zone souterraine ? Siofra atteint, allez au lieu de grâce Forêt des Disciplesd’où vous au sud-ouest court et enfin un charpente en bois atteint. Montez-le en utilisant les escaliers et les échelles et lorsque vous arrivez au sommet, sautez sur une plate-forme en dessous de votre position. Suivez le chemin derrière la cascade dans les ruines et vous atteindrez le marchand abandonné, qui vous donnera la clé pour 2 000 runes vendu.

Clé Stonesword # 19 – South Caelid High Road

De plus, pour cette clé d’épée en pierre, vous devez vous séparer de certaines runes. remettre 4 000 dont le commerçant nomade au Route surélevée sud vers Sellia et vous pouvez déverrouiller un autre sceau imp.

Clé d’épée de pierre # 20 – Leyndell, capitale royale I

Près du lieu de grâce balcon rue dans Leyndell, capitale royale il y a un petit cimetière, où deux morts-vivants gardent l’une des clés d’épée de pierre convoitées. Assommez-les et l’objet est à vous.

Clé d’épée de pierre n ° 21 – Leyndell, capitale royale II

Vous pouvez également trouver cette clé près du lieu de miséricorde balcon rue dans Leyndell, capitale royale. Cherchez le bâtiment en face du petit cimetière Soldats Leynell qui vous lancent des bombes éclairs d’en haut, et vous trouverez quelque chose.

Clé d’épée de pierre # 22 – Leyndell, capitale royale III

Du lieu de grâce balcon rue suivez simplement le chemin jusqu’à ce que vous en rencontriez un pavillon peut tomber, sur lequel repose un cadavre. La personne décédée ne s’intéresse plus à ses biens, alors utilisez-les sans regret.

Clé d’épée de pierre n ° 23 – Leyndell, capitale royale IV

Dans Leyndell, capitale royale tu dois voir le lieu de grâce Mur de la capitale ouest atteindre. Derrière, il descend jusqu’au dragon, à côté duquel se trouvent deux chevaliers. Monter la griffe du mastodonte, sautez sur le toit et regardez le Attentionoù la clé suivante vous attend déjà.

Clé d’épée de pierre # 24 – Sage’s Den

La dernière clé d’épée de pierre dans Elden Ring se trouve dans le Grotte des Sagesdans lequel de nombreux murs vous attendent, qui ne illusion sont qui peuvent être dissous d’un coup d’épée. Vous trouverez enfin l’objet convoité derrière un tel mur.

Elden Ring : Emplacements des 3 clés d’épée magique – solution

Vous n’avez besoin de cette version spéciale de la clé d’épée qu’une seule fois dans le jeu, à savoir lorsque vous utilisez le Téléporteur aux quatre clochers veulent activer en Liurnie occidentale. Il y a trois Magic Sword Keys au total et vous pouvez trouver leurs emplacements répertoriés comme suit :

Clé d’épée magique #1 : Escaladez la tour du haut et fouillez le coffre pour obtenir la première clé

: Escaladez la tour du haut et fouillez le coffre pour obtenir la première clé Clé d’épée magique #2 : La deuxième clé se trouve dans la section Forum du débat sur les toits de l’Académie de Raya Lucaria

: La deuxième clé se trouve dans la section Forum du débat sur les toits de l’Académie de Raya Lucaria Clé d’épée magique #3: Vous pouvez obtenir cette clé d’épée magique à Sellia, la ville des sorciers à Caelid