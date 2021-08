Professeur de sexe : Eva Longoria dit qu’elle a appris à tous les amoureux comment avoir des relations sexuelles

– Publicité –



Eva Longoria est l’une des stars les plus belles et appréciées d’Hollywood, une femme qui sait ce qu’elle veut dans sa carrière et sa vie intime, du choix de l’homme pour la rendre heureuse aux petits plaisirs qu’elle permet dans sa chambre. La célèbre brune n’a jamais eu honte de parler de sexe.

Pas une seule fois l’actrice a voulu révéler des secrets sur sa vie privée et la presse du monde entier a entendu chaque mot qu’elle a dit sur les jeux sexuels qu’elle préfère ou les orgasmes qu’elle a. Elle admet qu’elle n’est pas étrangère aux jeux sexuels.

La star de Desperate Housewife dit qu’elle aime être ligotée pendant qu' »un petit ami grand, sombre et attirant l’utilise » pour ses plaisirs sexuels alors qu’elle essaie de s’échapper. La star n’hésite pas à parler de tout ce qui se passe dans sa chambre :

« J’étais attaché avec des foulards en soie. C’est très sexy d’être soumis car cela vous rend extrêmement vulnérable, cela vous fait vous rendre à votre partenaire. «

L’actrice affirme qu’elle a donné des cours de sexe à tous les hommes qu’elle aimait, malgré le manque de chance en amour.

« J’aimerais que les hommes sachent toucher les femmes. J’ai appris à tous mes amants à faire l’amour, même si à chaque fois que je fais ça, ils me quittent et vont faire plaisir à une autre femme », a révélé Eva.

Longoria pense que le sexe est naturel et que nous devrions tous en profiter, ce qu’elle a essayé de faire depuis le début :

« J’ai parlé des vibromasseurs brésiliens et de l’épilation dans une interview publiée dans un magazine féminin. Je n’ai eu mon premier orgasme qu’à 26 ans. Et c’est à cause d’un vibromasseur. Lorsque j’ai donné cette interview, j’ai recommandé aux femmes de se faire épiler l’aine au moins une fois dans leur vie. Le sexe a l’air complètement différent et ils voudront se faire raser complètement encore et encore… » a conclu l’actrice.