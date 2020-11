La collection Conspiracy de Jeffree Star et Shane Dawson est maintenant vendue dans TK Maxx

Comment les choses ont changé.

La collection Conspiracy de Jeffree Star et Shane Dawson est maintenant stockée dans les magasins TK Maxx (connu sous le nom de TJ Maxx aux États-Unis), selon un TikTok viral.

La vidéo de l’utilisateur de TikTok @onlymarlenkaa montre une boîte de produits Jeffree Star Cosmetics, y compris The Gloss, la palette Conspiracy et la palette Blue Blood, dans un magasin TK Maxx au Royaume-Uni. Un TikTok d’un autre utilisateur montrait encore plus de produits Jeffree Star Cosmetics dans un magasin.

D’autres utilisateurs ont ensuite déclaré avoir vu divers produits Jeffree Star Cosmetics dans les magasins TK Maxx, notamment le célèbre miroir cochon de Shane pour seulement 7,99 € et la palette de fards à paupières Mini Controversy au prix réduit de 12,99 €. Le miroir cochon se vend généralement 20 € (25 €) et la mini controverse à 19,25 € (28 €).

Le YouTuber n’a rien dit sur le fait d’être stocké en TK Maxx, mais il a déclaré que le détaillant était l’endroit où «les marques vont mourir». Il est aussi se moquait de son ancien ami Kat Von D pour avoir sa ligne Kat Von D Beauty (maintenant KVD Vegan Beauty) stockée dans les magasins TK Maxx. Oop.

Je viens de trouver une étoile Jeffree et un miroir cochon Shane Dawson (le miroir irisé) pour 7,99 € en TK Maxx. Ce sont de mauvaises personnes et je pense que ça vaut environ 1 pence si cela mais alerter les stans si vous ne l’avez jamais eu. – 🎃Bethany G🎃 (@bethabothfluff) 4 novembre 2020

En juin, Morphe a retiré la collection Conspiracy de ses magasins et de son site Web. Cela est arrivé peu de temps après que Shane ait finalement été tenu pour responsable d’avoir utilisé Blackface, disant le mot N et plaisantant sur la pédophilie.

Le mois suivant, Morphe a publié une déclaration disant qu’ils ne porteraient plus aucun produit Jeffree Star Cosmetics.

La déclaration disait: « Aujourd’hui, nous avons pris la décision de cesser toute activité commerciale liée à Jeffree Star et aux produits affiliés. Nous prévoyons que cela se terminera dans les semaines à venir. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous continuerons à partager des mises à jour sur ce qui attend la marque Morphe. »

