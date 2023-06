Alejandro Marcovich de Caifanes a tenté de tuer sa femme et a menacé sa fille de mort ?

in

Le musicien aurait tenté d’assassiner sa femme et l’aurait laissée allongée dans la rue



© Alejandro Marcovich InstagramLe musicien aurait menacé de tuer sa fille

Le nom de Alejandro Marcovich, l’ex-guitariste de Caifanes est au coeur de la polémiqueaprès que la journaliste mexicaine Lydia Cacho a annoncé que le musicien aurait tenté de tuer sa femme, ainsi qu’il aurait menacé de tuer sa fille.

Chub, à travers une colonne, a dénoncé que Marcovich aurait non seulement attenté à la vie de sa femme, mais aurait également commis des violences physiques et psychologiques à l’encontre de leurs enfants.

+ De quoi Alejandro Marcovich est-il accusé ?

Lydia Cacho a dit qu’elle avait accès à un dossier judiciaire et qu’en 2014, Alejandro a été accusé par sa femme de violence domestiquemais il n’a pas été emprisonné, malgré le fait que l’accusation aurait des témoins et des enregistrements de la menaces de mort, destruction de biens et coups qu’il aurait commis contre sa famille.

Selon Caché, Alejandro Marcovich utilise actuellement sa maladie (il a un cancer de la prostate) pour forcer sa famille à prendre soin de lui, disant que s’ils ne le font pas, il se suicidera. Après les menaces, sa fille a accepté, mais le musicien l’a apparemment frappée avec un manche à balai et a endommagé sa clavicule, en plus de menacer de la tuer.

Au cours de sa chronique, Lydia Cacho s’interroge « Lui pardonneriez-vous d’avoir tenté de tuer sa femme et de l’avoir jetée nue dans la rue pour lui donner une leçon ?“.

+ Qui est Alejandro Marcovich ?

C’est un guitariste né à Buenos Aires, en Argentine, le 3 juin 1960.. Naturalisé mexicain, il a étudié la physique et la musique à l’UNAM. Est connu pour être membre de groupes tels que Leviatán, Las Insólitas Imágenes de Aurora et Caifanes.

Alejandro Marcovich est-il toujours avec Caifanes ? Marcovich était avec Caifanes de 1988 à 1994. En 2011, après avoir aplani les aspérités, il revient, mais seulement pour trois ans, Eh bien, le groupe s’est à nouveau séparé de l’Argentin en 2014.

