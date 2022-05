Qui est Lola Rodríguez, Maika dans « Bienvenue à Eden »

Après ses débuts à la télévision dans la série « Veneno », l’actrice espagnole Lola Rodríguez a rejoint le casting de «bienvenue à l’éden», fiction de Netflix avec Amaia Salamanca, Belinda, Berta Vázquez, Albert Baró et Begoña Vargasentre autres, et créé et écrit par Joaquín Górriz et Guillermo López.

Dans la première saison de la production espagnole, Lola Rodríguez incarne Maika, une fille trans, membre de la Fondation Edén et très fidèle à Astrid, puisqu’elle a été la première à la reconnaître comme Maika et à la recevoir comme faisant partie de sa famille.

Rodríguez décrit son personnage dans « bienvenue à l’éden » Aimer quelqu’un « très fort, très sûr de lui, très indépendant”. Maika est la spécialiste de la technologie et celle chargée de rassembler les nouveaux invités sur l’île. Mais que sait-on d’autre de l’actrice derrière le personnage ?

QUI EST LOLA RODRIGUEZ ?

Lola Rodríguez Diaz est né le 26 novembre 1998 à Gran Canaria, en Espagne. Elle a commencé son changement de sexe à l’âge de neuf ans et à onze ans a décidé qu’elle s’appellerait Lola. Bien qu’il ait toujours eu le soutien de ses parents, la société n’en a pas fait autant et il a dû supporter de nombreux commentaires.

Il a étudié la psychologie à l’Université autonome de Madrid. En 2015, elle a été la première candidate transgenre mineure pour la reine du carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, cette même année, elle a participé à la manifestation LGBT Pride, où elle a partagé un discours.

« Poison» a marqué les débuts télévisés de lola rodriguez. Dans la série Atresmedia créée par Javier Ambrossi et Javier Calvo, elle incarne une jeune Valeria Vegas. En 2020, elle apparaît dans le documentaire spécial « Ellas », qui traite de la vie de cinq femmes transgenres.

Un an plus tard, il partage le rôle principal avec María Pedraza, Karra Elejalde et Toni Acosta dans « Poliamor », un film de Fernando Colomo. Il a également participé au clip de Dani Martín, « Comment je voudrais te dire ».

Dans une interview accordée à Cinemania, lola rodriguez parlé de la représentation LGTBI dans les séries actuelles. « Nous arrêtons de montrer les personnages trans comme les « pauvres petits » de l’histoire. Ce n’est pas un handicap, ni quelque chose qui conditionne la vie de qui que ce soit. C’est une réalité de plus. La seule chose qui nous conditionne est le rejet et la discrimination. Dans mon cas, Maika ou Valeria sont des personnages qui le représentent très bien, et j’ai l’impression qu’il y a de plus en plus de personnages LGTBI dignes.”.

Lorsque le médium susmentionné lui a demandé s’il aimerait donner le sato à Hollywood, il a répondu : « Sans aucun doute. Je parle anglais et j’aime beaucoup les productions qui se font aux États-Unis, je ne veux pas m’imposer de limites ou de barrières. Je veux aspirer à tout ce que je peux en tant qu’actrice. Sans peur. En fait, en ce moment je joue une pièce à Madrid qui s’appelle La gaviota ou los Hijos de. Je suis très calme avec ma carrière. J’aspire à être une bonne actrice, à travailler dur, à continuer à m’entraîner. Pour moi, le succès c’est pouvoir se sentir épanoui en tant qu’interprète”.

PHOTOS INSTAGRAM DE LOLA RODRIGUEZ

