Alaqua Cox de Hawkeye décrit avoir décroché son tout premier rôle d’actrice

Faire vos débuts d’acteur professionnel est une perspective intimidante dans le meilleur des cas, donc le faire dans une nouvelle série télévisée Marvel sur Disney + doit sembler époustouflant. C’est exactement la perspective qui est tombée aux pieds d’Alaqua Cox, l’actrice sourde qui joue non seulement Maya Lopez/Echo dans la nouvelle série Oeil de faucon, mais a déjà réussi à attraper sa propre série dérivée. Avec Oeil de faucon étant maintenant arrivé sur Disney +, nous avons déjà une idée de la raison pour laquelle le personnage a eu un tel impact sur les patrons du MCU.

S’exprimant dans une interview avec The Hollywood Reporter, Cox a expliqué comment elle avait découvert qu’elle avait été choisie pour la nouvelle série après des mois d’audition. La notification est venue via un SMS lui disant de se connecter à Zoom. Elle a expliqué: « Je vois environ 12 personnes, y compris le président de Marvel Studios, Kevin Feige, faire le clap sourd où vous agitez les deux mains … Je me suis dit: » Que se passe-t-il? et ils ont dit : ‘Bienvenue dans la famille Marvel !' »

Dans la série, Maya Lopez est une experte en arts martiaux sourde qui a l’incroyable capacité de reproduire parfaitement le style de combat de toute personne qu’elle observe, très similaire au personnage de Taskmaster vu dans Veuve noire plus tôt cette année. Le réalisateur de la série Rhys Thomas a commenté : « Nous avons rencontré pas mal de personnes et j’ai eu le plaisir de lire avec Alaqua. Je dois en quelque sorte l’aider à se préparer, puis la présenter à Kevin et à l’équipe. Je leur suis tellement reconnaissant qu’ils aient eu la confiance. elle n’avait jamais agi [professionally] avant, mais ils ont dit : ‘Faisons-le.' »

Bien sûr, Maya n’est pas le premier personnage sourd majeur à apparaître dans le MCU, mais seulement de quelques semaines. Lauren Ridloff a récemment joué le rôle de Makkari dans Éternels, et Cox a révélé qu’elle avait passé du temps avec l’actrice ainsi qu’avec Douglas Ridloff, qui a travaillé comme consultant en langue des signes américaine sur Oeil de faucon. Parlant de l’importance de l’inclusion et de la diversité dans quelque chose d’aussi grand que le MCU, Cox a déclaré: «Je pense que les enfants méritent de voir l’inclusivité et une représentation précise. Cela donnera aux enfants de tous types de cultures et de handicaps l’impression que nos rêves peuvent se libérer des limites. »

Avant même que Cox ne fasse son apparition à l’écran, sa série dérivée Écho a été officiellement confirmée dans le cadre de Disney + Day, où le logo de l’émission a été révélé, mais où va son histoire est quelque chose qui est gardé secret pour l’instant et dépendra probablement de l’issue de Oeil de faucon. Le développement de la Écho La série a été initialement annoncée en mars, avec Etan et Emily Cohen écrivant le scénario et produisant.

En matériel promotionnel pour le Oeil de faucon série, nous avons eu un premier aperçu de Cox en tant qu’Echo aux côtés du dernier méchant du MCU, The Clown, alors qu’ils tiennent Clint Barton en otage. Bien sûr, les lecteurs de bandes dessinées sauront déjà qu’Echo est généralement un héros, mais qu’il a un lien avec un autre méchant de Marvel, son père adoptif Wilson Fisk alias Kingpin. Son lien avec le casse-cou méchant, et son histoire avec le super-héros aveugle, ont conduit à de nombreuses spéculations de fans selon lesquelles tout cela pourrait conduire à l’arrivée de Matt Murdock / Daredevil dans le MCU, mais encore une fois, nous devrons attendre et voir comment cela se déroulera .

