Stephen Sondheim est mort : les deux films de 2021 qui portent son empreinte

Ce vendredi a eu lieu la mort de l’une des figures les plus importantes de l’histoire de Broadway. Le compositeur de musique Stephen Sondheim a perdu la vie dans sa maison de Roxbury, Connecticut. Il avait 91 ans et la nouvelle a été confirmée par l’avocat F. Richard Pappas, qui a déclaré que la mort était soudaine et qu’il y a quelques jours, il avait célébré Thanksgiving avec des amis de son cercle le plus proche.

Parmi ses œuvres les plus reconnues figurent des productions telles que Société, Une petite musique de nuit, Dimanche au parc avec George et Sweeney Todd. Ce dernier a été emmené au cinéma par la main de Tim Burton et avec le rôle principal de Johnny Depp, dans une production qui a été créée en 2007 et a collecté plus de 150 millions de dollars sur un budget d’environ 50 millions de dollars.

Il est considéré comme le meilleur compositeur de l’histoire de Broadway de la seconde moitié du 20e siècle. Entre 1971 et 1994, il a remporté 7 Prix ​​Tony, et en 2008, il a reçu un prix honorifique pour l’ensemble de ses réalisations. De plus, il a un Pulitzer pour son travail Dimanche au parc avec George et a reçu un oscar pour avoir composé la musique de bite tracy en 1990. Cette année-là, il y avait deux films qui portaient son empreinte.

coche, coche… BOUM !

Sondheim est considéré comme le père artistique de Jonathan Larsson, personnage joué par Andrew Garfield dans le film qui a été créé Netflix Il y a quelques jours. On dit que c’est lui qui l’a découvert et l’a poussé dans sa dernière ligne droite jusqu’à ce qu’il réussisse à écrire Louer (Oeuvre qu’il n’a pas pu voir car il est décédé brutalement le jour de sa première présentation). Sur la bande de Lin-Manuel Miranda, Sondheim a été joué par Bradley Whitford.

West Side Story

A la fin des années 50 Stephen Sondheim a écrit et composé les chansons de la pièce West Side Story, qui a été emmené au cinéma par la main de Jérôme Robbins et Robert Wise en 1961, qui a remporté le oscar pour le meilleur film (a reçu 11 nominations et en a remporté 10). Cette année le refaire et il sera réalisé par ni plus ni moins qu’une icône du cinéma : Stephen Spielberg. Ansel Elgort et Rachel Zegler seront les protagonistes.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂