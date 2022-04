L’actrice de Bridgerton qui a révélé qu’elle avait auditionné pour Stranger Things

NETFLIX

Une figure de Netflix voulait participer à la série avec Millie Bobby Brown. Découvrez qui il est et pour quel rôle il a postulé au casting.

©IMDBBridgerton a créé sa deuxième saison sur Netflix.

Netflix C’est sans aucun doute la plateforme de streaming par excellence. C’est que ce service d’abonnement rassemble dans son catalogue les fictions comptant le plus d’heures de reproduction par les utilisateurs. De cette façon, aucun acteur ne veut être exclu des grands succès de la société de divertissement et rêve de participer à ses méga productions. La même chose est arrivée à un actrice depuis Bridgerton qu’avant d’être embauché pour la série, voulait faire partie de choses étranges.

Aujourd’hui Bridgerton C’est la tendance sur Netflix : elle se positionne dans le top 10 des séries les plus regardées et les internautes ne cessent de parler de son casting marquant. Cette fiction d’époque produite par Shonda Rhimes Il a volé tous les yeux en 2020 et maintenant il est revenu sur le ring avec son Deuxième Saison. Le spectacle s’inspire des romans de Julia Quinn et présente les huit frères et sœurs d’une famille de la haute société londonienne, donnant naissance à une infinité de personnages.

Cependant, on pourrait dire que la série adolescente qui a créé le grand précédent dans le N rouge était choses étranges. C’est l’une des bandes originales de la plateforme qui a déclenché en 2016 la consommation massive des produits du catalogue. Il n’a pas grand-chose à voir avec le drame d’époque : il explore cette fois un phénomène surnaturel qui hante une ville après la disparition d’un enfant.

Leurs genres sont très différents mais ils ont quelque chose en commun : une actrice voulait faire partie des deux séries. Bien qu’avec Bridgerton j’ai compris, ça n’aurait pas été pareil avec choses étranges. C’est à propos de qui? Nicolas Coughlan ! L’artiste irlandais donne vie Pénélope Featherton dans l’histoire de cette imposante famille. Mais, en dialogue avec Buzzfeed, il a avoué s’être battu pour un rôle dans la production dirigée par Millie Bobby Brown.

« J’ai auditionné pour Stranger Things il y a plusieurs années», a commencé par dire Coughlan. Et il a soutenu : « J’ai auditionné pour jouer Rouge-gorge dans la troisième saison de la série”. Ce n’est pas la première fois que quelqu’un dit qu’il était très proche d’obtenir le rôle : il l’avait déjà fait Emilie Jonesprotagoniste de CODA, il y a du temps. Nicola a conclu : «Maya Hawke l’a compris. Elle est tellement mieux que je ne l’aurais été”.

