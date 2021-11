Spider-Man : Andrew Garfield a parlé de sa rencontre avec Tom Holland et voici ce qu’il a dit

Dans moins d’un mois, les salles seront remplies de fans de la Univers cinématographique Marvel assister à l’un des grands événements de l’année. Il s’agit du lancement de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le troisième film de Spider-Man mettant en vedette Tom Holland en tant que protagoniste. Mais ce n’est pas tout, car le soupçon que leur prédécesseurs avoir au moins un caméo devient de plus en plus pertinent et tout commentaire des protagonistes vient étayer cette théorie.

Précédemment, Tobey Maguire et Andrew Garfield joué leurs versions respectives de Pierre Parker. Le dernier d’entre eux vit un très bon cadeau professionnel et est dans l’œil de tous les cinéphiles après sa brillante prestation dans Tic, Tic… Boum !, le film sorti récemment en Netflix. C’est dans ce contexte qu’il a participé à un événement massif organisé par le magazine GQ et c’est là qu’il a rencontré l’actuel Spider-Man.

Presque automatiquement, la photo du câlin entre Andrew Garfield et Tom Holland a fait le tour du monde et a encore une fois rendu fou les fans de la franchise de super-héros. Lors de la soirée intitulée « Hommes de l’année », la rencontre a fait parler d’elle en raison de la confiance qu’ils ont témoignée entre les deux acteurs. Cependant, l’aîné d’entre eux a expliqué que c’était la deuxième fois qu’ils se rencontraient en personne. Ici, nous vous racontons ce qu’il a dit en dialogue avec le podcast Nova’s Smallzy’s Surgery.

« Je n’y suis allé que quelques heures. Je n’étais pas allé à une fête au cours des deux dernières années, donc c’était agréable d’être dehors et d’avoir l’impression de pouvoir embrasser les gens. C’était très doux», a commencé par clarifier le protagoniste de The Amazing Spider-Man. Et il a commenté : « J’ai rencontré Lil Nas X, dont je suis un grand fan. Mais également J’ai pu revoir une personne que j’aime beaucoup, Tom Holland”.

À propos de la réunion, Garfield a fait remarquer : «Nous ne nous étions rencontrés qu’une seule fois il y a quelques années sur un tapis rouge. J’étais là avec mon père et il était là avec qui je pense était sa mère. C’était quelque chose de très doux”. À propos de la prochaine première de Marvel et Photos Sony, il a souligné : «C’était bon de pouvoir le voir et de dire : « Je suis tellement excité de voir à quoi ressemblera votre film ». Je crois que c’est un grand acteur et un grand Spider-Man. Ça a été très amusant”.

