Tyr de God of War est plus petit que Lady Dimitrescu

Tyr est un nom que nous avons beaucoup entendu au cours de God of War en 2018, mais nous n’avons jamais rencontré le dieu nordique en chair et en os. Cela est sur le point de changer dans God of War Ragnarok – la nouvelle bande-annonce implique fortement qu’il s’alliera avec Kratos et Atreus, vraisemblablement pour au moins une partie de l’aventure. Tout cela est très excitant, et nous sommes impatients d’en savoir plus sur le dieu nordique de la guerre. Un détail qui a été rapidement établi, cependant, est sa taille.

Dans la bande-annonce, Tyr se dresse pour dominer Kratos, qui semble déjà être un homme plutôt grand. Après Santa Monica Studio a demandé aux médias sociaux de deviner la taille de Tyr, un fan était sur l’argent : Tyr mesure 8 pieds 5 pouces – environ 2,5 mètres. Impressionnant!

Cependant, comme cela a été rapidement souligné, Tyr n’est pas tout à fait à la hauteur d’un certain autre personnage de jeu vidéo géant. Lady Dimitrescu de Resident Evil Village mesure 2,9 mètres de haut, un pied de plus que le dieu nordique. Il semble que les grands gars et les filles sont dedans, ces jours-ci.

Alors, voilà. Tyr peut faire paraître Kratos minuscule, mais Lady Dimitrescu est toujours la reine des grands.