Aladdin Remake Star suscite des réactions négatives sur les commentaires de la petite sirène

Acteur Ména Massoud a suscité une certaine controverse avec une publication récente sur Twitter, et le discours semble l’avoir conduit à quitter complètement la plate-forme de médias sociaux. En 2019, Massoud a joué le personnage principal dans Aladdin, le remake live-action du film d’animation de Disney. Le film a connu un énorme succès au box-office, récoltant plus d’un milliard de dollars dans le monde, dont plus de 356 millions de dollars réalisés au niveau national.





Ensuite, Disney lance les dés avec La petite Sirène, alors que le remake en direct de ce film sortira en salles plus tard ce mois-ci. Sur Twitter, un message partagé par The Hollywood Handle a noté comment La petite Sirène vise à gagner 115 millions de dollars sur le marché intérieur pour son week-end d’ouverture, soit environ 3 millions de dollars de plus que ce que Aladdin gagné en 2019. Sur son compte personnel, Massoud a répondu d’une manière que beaucoup avaient interprétée comme un affront contre La petite Sirènesuggérant qu’il ne rejoindrait toujours pas le club du milliard de dollars comme son remake en direct l’a fait il y a quelques années.

Le message de Massoud disait: « Notre film était unique en ce sens que le public est allé le regarder plusieurs fois. C’est la seule façon pour nous d’atteindre le milliard de dollars avec notre ouverture. Je suppose que c’est TLM ne franchira pas la barre du milliard mais obtiendra sans aucun doute une suite. »

Le tweet a depuis été supprimé et le compte de Massoud n’est plus accessible, mais les images restent derrière et peuvent être vues sur TMZ. Il semble que Massoud ait peut-être abandonné son compte Twitter à la suite du contrecoup qui a suivi la publication de son tweet. Certains fans de La petite Sirène et sa star Halle Bailey a critiqué Massoud pour s’être impliqué et avoir apparemment jeté de l’ombre sur La petite Sirène avec sa prédiction que la plupart des spectateurs ne regarderaient pas le film une deuxième fois, contrairement à Aladdin.

La suite d’Aladdin pourrait s’être effondrée

Il ne serait pas exagéré de supposer que les frustrations de Massoud avec Aladdin 2 peut être entré en jeu lors de commentaires sur un remake d’action en direct distinct de Disney. Depuis des années, on parle de donner Aladdin une suite, mais le projet a calé sans arrêt dans l’enfer du développement. Alors que le réalisateur Guy Ritchie a taquiné en février qu’il y avait encore des idées en cours, Massoud a déclaré le mois suivant que le projet était à peu près mort dans l’eau.

« Très peu probable à ce stade », a écrit Massoud sur Twitter à l’époque à un fan demandant si Aladdin 2 n’allait jamais arriver.

La petite Sirène sortira dans les salles de cinéma le 26 mai 2023. Réalisé par Rob Marshall et écrit par David Magee, le film met en vedette Halle Bailey dans le rôle d’Ariel avec le casting comprenant également Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula, Jonah Hauer-King dans le rôle d’Eric, Javier Bardem dans le rôle du roi Triton et Noma Dumezweni dans le rôle de la reine Selina. Les personnages animaliers du film sont Jacob Tremblay dans le rôle de Flounder, Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian et Awkwafina dans le rôle de Scuttle.

.