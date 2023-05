La Flash Star Sasha Calle célèbre avoir sa propre Barbie Supergirl

Être choisi comme Supergirl dans Le flash a abouti à Sasha Calle obtenir des marchandises astucieuses à son image, et cela inclut une toute nouvelle version de poupée Barbie sous licence officielle du personnage. Sur Twitter, Calle a partagé quelques images avec un clip vidéo montrant sa nouvelle poupée Supergirl Barbie. Elle admet dans la légende qu’elle ne sait pas trop « comment agir » avec la poupée, et une chose qu’elle a décidé de faire avec, comme on le voit dans sa vidéo, est de jouer avec la mini-Supergirl, en la faisant voler aux côtés d’une Batmobile LEGO. . Ce qui est évident ici, c’est que la poupée a rendu Calle très, très heureuse. Vous pouvez voir le message ci-dessous.





Son tweet se lit comme suit : « Il y a un [Barbie] qui me ressemble.. Je ne sais pas comment agir. Je l’ai emmenée partout… voler et imaginer des yeux laser haha. Abrazos énormes !! Todavia no me la creo. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Calle a été assez ouverte sur les réseaux sociaux à propos de son enthousiasme pour Le flash. Le film marquera sa première apparition dans le rôle de Supergirl, et lorsque la bande-annonce est sortie en février, la jeune actrice a partagé sur Twitter à quel point elle était étonnée de se voir dans les collants rouges et bleus du film. Partageant la bande-annonce, Calle a qualifié le rôle de l’un de ses « plus grands honneurs » et attend avec impatience le 16 juin, date à laquelle le film très attendu sortira enfin.

Sur le même sujet : Rachel Zegler a décroché son Shazam ! Le rôle de Fury of the Gods après avoir été rejeté en tant que Supergirl dans The Flash





Que va-t-il se passer avec Supergirl après le flash ?

Images de Warner Bros.

Pour l’instant, on ne sait pas ce qui se passera avec Calle et sa version de Supergirl après la sortie de Le flash. Il n’y a pas de plans gravés dans le marbre pour qu’elle reprenne le rôle d’une suite ou d’une série dérivée, mais cela n’a pas été exclu non plus. James Gunn et Peter Safran ont annoncé un Super Girl film dans le cadre de leurs plans pour la DCU, mais ils n’ont pas encore décidé si ce sera la Supergirl de Calle ou s’ils redémarreront et lanceront quelqu’un de nouveau pour le projet, comme le fait Gunn avec Superman : Héritage.

«Nous sommes en train de tout comprendre. Nous ne savons pas encore », ont déclaré Gunn et Safran en début d’année en évoquant l’avenir de Calle. « Nous sommes assez loin de Supergirl : la femme de demain.”

Le flash le lancement avec un grand succès pourrait inciter Calle à revenir en tant que Supergirl. Il y a eu beaucoup d’enthousiasme de la part des fans à propos du film, certainement en partie à cause du retour tant attendu de Michael Keaton en tant que Batman, étant donné qu’il n’a pas joué ce rôle depuis près de trois décennies. Il y a également eu un certain niveau de controverse autour de l’implication d’Ezra Miller, compte tenu des accusations criminelles et des diverses allégations de comportement problématique qui ont été portées contre eux. Il est difficile de dire à ce stade exactement comment Le flash se révélera au box-office quand il sortira enfin après plusieurs retards.

Le flash sortira au cinéma le 16 juin 2023.