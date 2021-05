Blake Lively et Ryan Reynolds ont une soirée de rendez-vous «  maman et papa  » – voir les photos!

Ryan Reynolds et Blake Lively ont célébré leur départ de la maison en organisant la soirée de rendez-vous ultime «maman et papa» lors d’un match des Yankees de New York vendredi.

Heureusement, le couple hilarant, connu pour se taquiner sur les réseaux sociaux, a documenté toute l’expérience pendant que leurs enfants James, Inez et Betty restaient à la maison.

«J’adore rencontrer mes fans», a écrit Lively, 33 ans, sur une photo d’elle posant pour un selfie avec son mari au Yankee Stadium.

Blake Lively et Ryan Reynolds ont assisté à un match des Yankees de New York. Blake Lively / Instagram

Le couple portait également des chapeaux dédicacés des Yankees, gracieuseté du voltigeur Clint Frazier.

Lively a remercié l’athlète d’être son « styliste personnel » et a déclaré que son nouveau chapeau était une « grande amélioration » par rapport à celui dans lequel elle était apparue.

« Après 14 ans à New York, je pense que ce soir, j’ai fait de moi une Yankee officielle », a-t-elle ajouté.

Reynolds, 44 ans, a également partagé quelques photos rares, y compris le message spécial de Frazier, surnommé «Red Thunder», écrit sur son chapeau.

«To the Green Lantern, From Red Thunder», a écrit Frazier, 26 ans, faisant référence à l’un des rôles de super-héros les plus populaires de Reynolds.

Les Yankees ont fini par battre les Tigers de Detroit dans une éruption 10-0, qui comprenait un grand chelem et un total de cinq circuits. Bien sûr, Reynolds devait se demander si la victoire des Yankee avait quelque chose à voir avec sa présence.

« Blake m’a emmené à mon premier derby à domicile au stade @yankees ce soir. Ils ont gagné 10 contre rien. Je ne dis pas que je suis un porte-bonheur », a écrit Reynolds sur Instagram. « Le simple fait de dire que @clintfrazierr veut que je joue sur le terrain gauche pour le reste de ma vie. » «

« Le Red Thunder était un héros absolu ce soir », a ajouté Reynolds.

Alors que Frazier était l’un des héros de la nuit, l’autre était la manucure de Lively.

L’acteur s’est préparé pour sa grande soirée en obtenant une manucure spéciale sur le thème de New York, qui comprenait les toits de la ville, un taxi jaune et d’autres symboles Big Apple sur ses ongles.

«Entièrement plat Stanley-ing mes ongles partout où je vais», a-t-elle écrit sur une photo de sa manucure faisant ses débuts au Yankee Stadium.

Lively a montré sa manucure sur le thème de New York. Blake Lively / Instagram

Lively a également partagé une «visite» de ses ongles en admirant les sites touristiques de New York plus tôt dans la journée. Sur une photo, elle semblait être sur un bateau près de la Statue de la Liberté.

« De retour à prendre mes ongles lors d’une visite guidée de New York », a-t-elle écrit. « Je vais bien. Être enfermé pendant un an + ne m’a pas du tout affecté. Je traîne juste avec mon meilleur ami Pinky à New York. C’est normal. »

Nous comprenons totalement, Blake.