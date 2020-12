LeBron James partage un retour d’époque à ses jours de Fisher Price

Le retour de Noël de LeBron James aura certainement beaucoup de nostalgie.

LeBron James joue au basket depuis qu’il est enfant et ce sont ses années de formation qui ont finalement jeté les bases de la légende de la superstar qu’il allait devenir. Au fil des ans, LeBron a toujours eu des matchs de basket-ball le jour de Noël car il est le plus grand tirage au sort de la ligue. En conséquence, LeBron s’est habitué à l’expérience et il essaie toujours de remporter une victoire, ce qui est exactement ce qu’il a fait hier soir contre les Mavericks de Dallas. Avant le grand match, LeBron est allé sur Instagram et a partagé un joli retour en arrière qui rendra certainement les fans un peu nostalgiques. La photo semble datée de la fin des années 80 ou du début des années 90 et chaque meuble jusqu’au téléviseur est un retour en arrière. Bien sûr, LeBron a même le ballon de basket miniature et le cerceau Fisher Price, qui, nous sommes sûrs, sont très utiles. « Hooping le jour de Noël n’est pas quelque chose de nouveau pour moi! Je fais ça et je l’aime encore plus chaque année depuis! Joyeux Noël à tous! » LeBron a écrit. « PS ce que vous savez tous sur la petite télé en plus du grand. » LeBron a été transparent sur la façon dont sa mère a travaillé dur pour tout lui donner et voir cette photo de Noël réconfortante est certainement une excellente démonstration de cette histoire. Harry How /