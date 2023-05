Le dernier rôle de Christopher Plummer, Heroes of the Golden Mask, sera disponible en numérique en juin

de Christopher Plummer la performance finale arrive en version numérique ! Selon Variety, l’acteur oscarisé jouera Rizzo dans la prochaine épopée animée, Héros du masque d’or. La bande-annonce et la description peuvent être consultées ci-dessous.





Charlie, un orphelin américain sage et sans abri, est transporté par magie dans l’ancien royaume chinois de Sanxingdui, où une équipe colorée de super-héros a besoin de son aide pour défendre la ville contre un conquérant brutal. Charlie rejoint les héros et planifie secrètement de voler les masques dorés inestimables qui leur confèrent leurs pouvoirs.

Héros du masque d’or est réalisé par Sean O’Reilly, qui interprétera également le rôle de Thurman. Rejoindre O’Reilly et Plummer sont Ron Perlman (Hellboy) comme Kunyi, Patton Oswalt (Ratatouille) comme Ésope, Natasha Liu Bordizzo (Souhait Dragon) comme Li, Byron Mann (Agents du SHIELD) comme Jiahao, Keifer O’Reilly(Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu) comme Charlie, et Osric Chau (CW’s Le flash) comme Zhu. Le film est une production conjointe d’Arcana Studios, CG Bros. Entertainment et Golden Image Cultural Communication Inc.

O’Reilly’s Arcana Studio est le plus grand éditeur de bandes dessinées et de romans graphiques au Canada. O’Reilly a formé le studio en 2004 en écrivant et en publiant la série de bandes dessinées, Kadé. L’artiste Eduardo Garcia a fourni le dessin et la coloration. Le succès d’Arcana Studio a conduit à l’ouverture de sa division animation en 2014 avec La fille mécaniquebasé sur la série de bandes dessinées du même nom de 2007, également écrite par O’Reilly. Héros du masque d’or sera le neuvième film original du studio et sortira sur les plateformes numériques le 9 juin.





L’héritage durable de Christopher Plummer

La carrière de Christopher Plummer a commencé sur scène. Il fait ses débuts d’acteur professionnel en 1948 avec la Stage Society d’Ottawa. Il passera plus tard à Broadway, en première en 1953 dans « The Starcross Story ». Son saut de la scène à l’écran a commencé en 1958 Scène frappée, mais c’est son quatrième rôle qui a cimenté son héritage. En 1965, il interprète le rôle du capitaine Georg von Trapp dans Le son de la musique. Alors que l’acteur n’aimait pas le film au départ, le qualifiant de « terrible », sa performance a captivé le monde et l’a cimenté en tant qu’acteur de personnage.

Plummer poursuivra sa carrière sur scène et à l’écran, nombre de ses performances étant acclamées par la critique. Il a remporté un Oscar, un British Academy Film Award et un Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance en 2012. Débutants. Sa performance dans « Cyrano » en 1974 lui a valu le Tony Award du meilleur acteur dans une comédie musicale, et en 1997, son rôle dans « Barrymore » lui a valu le prix du meilleur acteur dans une pièce.

Plummer n’était pas non plus étranger au monde du doublage. Plummer a exprimé des personnages tels que Henri le pigeon et Le duc des hiboux dans les films d’animation de Don Bluth Une queue américaine et Rock-A-Doodle. Il a également servi de narrateur dans les films et séries Madeline conçus pour la télévision dans les années 1990. En 2009, il a joué Charles Muntz dans le film primé aux Oscars de Pixar, En hautet le rôle de #1 dans le film culte apocalyptique, 9. Plummer a également joué dans de nombreux films d’Arcana Studios tels que 2015 Pixieset leurs diverses Howard Lovecraft films.

Christopher Plummer est décédé en 2021 à 91 ans, laissant un riche héritage.