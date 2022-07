Le fondateur de Disco Elysium recherche des musiciens passionnés par la science-fiction et l’espace.

Pour une suite à Disco Élysée, Jeu de l’année 2019 de PC Gamer, développeur punk et ancien outsider de l’industrie, Studio ZA/UM continue de se développer et d’embaucher de nouveaux talents. Les informations contenues dans ces offres d’emploi peuvent donner un aperçu du projet à venir du studio.

Les offres d’emploi les plus récentes, découvertes par l’utilisateur de Reddit An Italian Meal, recherchent un artiste conceptuel de l’environnement, un artiste principal de l’environnement, ainsi qu’un spécialiste des ventes et de la monétisation. ZA/UM a embauché de nouveaux écrivains il y a quelques mois.

Les références des deux postes artistiques à la « science-fiction », les références du poste d’artiste conceptuel de l’environnement aux « nouveaux mondes » et à « l’espace », et la déclaration saisissante selon laquelle toute nouvelle recrue devrait « comprendre qu’il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que sont rêvés en philosophie », sont sans doute les choses les plus accrocheuses à ce sujet.

L’hypothèse évidente pourrait être que ZA / UM s’écarte du cadre historique alternatif de Disco Elysium au milieu du XXe siècle avec son prochain jeu, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple. TheFrankofTurducken, un utilisateur intelligemment nommé de Reddit, note que ZA/UM est fortement engagé dans le monde d’Elysium car l’équipe principale le construit par intermittence depuis environ 20 ans.

De plus, Good Frank attire l’attention sur le potentiel figuratif du langage : « Les trucs de science-fiction, non terrestres, semblent impliquer qu’ils veulent quelqu’un qui est imaginatif/créatif dans la création d’environnement – pas nécessairement que le jeu sera de nature intergalactique ». dire.

Je peux certainement soutenir ce sentiment, et il est cohérent avec les remarques publiques alléchantes faites par ZA/UM concernant ses projets à venir. L’écrivain principal Robert Kurvitz déclare dans une fantastique vidéo GameSpot 2020 axée sur l’interface de Disco Elysium : « J’aimerais faire ce que Baldur’s Gate 2 a fait pour Baldur’s Gate 1. » Kurvitz poursuit ensuite en décrivant des scénarios plus intenses et lancés dans lesquels le système de compétences de type table de Disco Elysium pourrait être utilisé, et avait précédemment mentionné les façons dont il souhaitait élargir le monde du jeu.