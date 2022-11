Al Roker manque le défilé de Thanksgiving de Macy pour la première fois en 27 ans, applaudit ses collègues de chez lui

Aujourd’hui afficher l’ancre Al-Roker devait profiter de Défilé de Thanksgiving de Macy du mieux qu’il a pu dans le confort de sa maison cette année, bien que manquer l’occasion spéciale pour la première fois en près de trois décennies n’ait pas semblé gâcher sa joie. Plus tôt ce mois-ci, Roker avait fait une pause de Aujourd’hui être soigné pour des caillots sanguins dans ses poumons. Il a pu quitter l’hôpital le jour de Thanksgiving, en publiant une vidéo de lui-même sortant du bâtiment avec l’impatience de rentrer chez lui.





Dans la légende, Roker a écrit : « Tellement de quoi être reconnaissant le jour de Thanksgiving. Quitter l’hôpital et la maison pour le dîner de Thanksgiving. »

Roker a réussi à rentrer chez lui avec suffisamment de temps pour assister également à une partie du défilé de Thanksgiving de Macy à la télévision. Avec Roker absent de l’événement cette année, Dylan Dreyer a remplacé. Savannah Guthrie et Hoda Kotb, quant à eux, peuvent être vus à l’écran dans une image que Roker a partagée sur Instagram de lui-même encourageant ses collègues. Bien que Roker n’ait pas pu assister en personne cette fois-ci, il semble toujours très heureux d’avoir pu regarder le programme de chez lui avec sa famille. La star de la télévision a également partagé quelques images avec sa famille alors qu’ils célébraient les vacances.

« Tellement reconnaissant de pouvoir être à la maison pour le dîner de Thanksgiving en famille », a déclaré Roker dans le post.





La présence d’Al Roker a été manquée

Guthrie et Kotb ont également reconnu Roker pendant le spectacle. Ils lui ont souhaité bonne chance avec son rétablissement continu, ajoutant qu’il espérait regarder le programme pour en profiter en tant que spectateur. Comme nous le savons maintenant, il a réussi à assister à une partie de l’émission tout en offrant beaucoup de soutien à ses collègues.

« Pour les 27 derniers défilés, en ce moment, nous nous tournions vers Al Roker, notre Aujourd’hui show collègue et notre meilleur ami, mais, comme beaucoup d’entre vous l’ont entendu, Al se remet, et il se remet très bien d’un problème médical récent. Kotb a déclaré via Deadline. « Nous voulons juste te dire que nous t’aimons, Al. Vous vous demandez si vous regardez ? Mais, nous vous souhaitons un rétablissement complet.

Roker a souffert de divers problèmes de santé ces dernières années. Il a annoncé en 2020 qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate, ayant depuis subi une intervention chirurgicale pour se faire enlever la prostate.

« Je me sens vraiment bien », a-t-il déclaré après avoir été opéré, via Le spectacle de Kelly Clarkson. « J’ai eu beaucoup de chance. Nous l’avons attrapé tôt. C’était une forme agressive de cancer de la prostate, mais nous l’avons attrapé très tôt »,