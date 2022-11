Ce sont les prochains films qui feront avancer l’univers étendu de DC

in

L’univers étendu de DC traverse un moment très spécial après la première de Black Adam et le retour de Superman. Les prochains films !

© IMDbJason Momoa comme Aquaman

La Univers étendu DC a récemment ouvert un nouveau chapitre avec le lancement de Adam noir chargé de Dwayne Johnson qui a également marqué l’introduction de la Justice Society of America dans ce multivers et quelque chose que tous les fans de la marque attendaient avec impatience : le retour de Henry Cavill comme Superman dans une scène post-générique qui a fait délirer le public. Comment continue le DCEU ?

Ce qui est certain, c’est que James Gunn et Peter Safran sont les cadres chargés de dessiner les 10 prochaines années de Bandes dessinées DC au cinéma mais avant cela, ils ont une série de films ciblés pour 2023. Beaucoup de ces histoires ont été revisitées et modifiées pour établir une continuité avec le plan des nouveaux managers du Univers étendu DC qui ont pour mission de renflouer la marque au cinéma.

.4. Shazam ! Fureur des Dieux

L’intrigue suit Billy Batson et ses frères adoptifs, parmi lesquels Freddy Freeman se démarque, bien qu’ils puissent tous devenir de puissants super-héros une fois qu’ils crient le mot Shazam et reçoivent des capacités incroyables. Le film développera le conflit entre ces jeunes justiciers qui devront affronter les puissantes filles d’Atlas : Kalypso et Hespera. Seront-ils à la hauteur ? Le film s’ouvre sur 17 mars 2023.

.3. Éclat

Le film mettant en vedette le controversé Ezra Miller suit l’histoire de Barry Allen lorsqu’il utilise ses capacités pour voyager dans le temps et sauver sa mère du meurtre. Ensuite, il y a des changements dans la chronologie et le Scarlet Runner rencontrera différentes versions de personnages d’univers alternatifs tels que Batman et un autre Flash. Ce sera également du jeu Supergirl. Le film sortira dans les salles du monde entier le 23 juin 2023.

.deux. Scarabée bleu

Cette histoire suit les alternatives dans la vie du jeune homme d’origine mexicaine Jaime Reyes, le premier super-héros latino à faire ses débuts dans l’univers étendu de DC, personnifié par Xolo Maridueña. Jaime acquiert ses pouvoirs lorsqu’il trouve un étrange scarabée extraterrestre qui s’attache à sa colonne vertébrale, se transformant en une armure de combat avancée prête au combat. Le film fera ses débuts sur grand écran le 18 août 2023.

.1. Aquaman et le royaume perdu

Dans ce cas, Arthur Curry est le roi de l’Atlantide mais il doit faire équipe avec son frère Orm, qu’il a combattu dans le passé pour devenir le souverain des profondeurs de l’océan. Cette alliance inattendue a donc un nouveau défi dont peu de détails sont connus. Black Manta revient plus dangereux que jamais ! Un must pour les amoureux de DC Comics qui a rendez-vous pour la 25 décembre 2023.

