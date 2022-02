Application d’avertissement Corona et nouveau téléphone portable : comment transférer le certificat de vaccination

Vous pouvez facilement transférer le certificat de vaccination de Corona-Warn-App vers un nouveau téléphone portable. Nous vous montrerons comment procéder – et vous expliquerons pourquoi vous ne devriez pas désactiver immédiatement votre ancien téléphone portable.

Si vous mettez un nouveau smartphone en service, la première chose à faire est de transférer les données et les applications de l’ancien vers le nouvel appareil. Vous ne devez absolument pas oublier l’application Corona-Warn – pas seulement pour être averti en cas de risque accru d’infection. Après tout, vous avez également besoin de l’application pour pouvoir montrer votre certificat de vaccination numérique ou les certificats de test actuels sur demande. Les certificats de vaccination et autres certificats ne sont pas stockés en ligne par l’application et ne peuvent pas non plus être exportés, un transfert manuel est donc nécessaire lors du changement de téléphone portable.

Application d’avertissement Corona et nouveau téléphone portable : scannez le certificat de vaccination





Vous pouvez numériser le certificat d’origine aussi souvent que vous le souhaitez sur n’importe quel nombre d’appareils.



Image : © 45secondes.fr Capture d’écran 2022



Pour stocker le certificat de vaccination dans l’application Corona-Warn sur le nouveau téléphone portable, vous pouvez simplement le scanner à nouveau – c’est possible aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez soit utiliser le certificat de vaccination original qui vous a été délivré sous forme papier après la vaccination, soit le code QR enregistré dans l’application sur l’ancien téléphone portable. Comment faire étape par étape :

Ouvrez l’application Corona-Warn. Appuyez sur le bouton « Scan » en surbrillance en bas au centre. Scannez le code QR – soit du certificat de vaccination papier original, soit du certificat enregistré sur l’ancien téléphone portable.

C’est ça. Le certificat de vaccination est alors également enregistré sur le nouveau téléphone portable. Vous pouvez désormais utiliser à la fois l’ancien et le nouveau smartphone pour montrer votre certificat de vaccination. Si vous ne souhaitez plus utiliser votre ancien téléphone portable ou même si vous souhaitez le vendre, nous vous recommandons de désinstaller l’application Corona-Warn ou de réinitialiser l’ensemble du téléphone portable aux paramètres d’usine afin de supprimer toutes les données stockées.

Vous n’avez plus accès à l’ancien téléphone portable et vous avez perdu le code QR ?

Vous avez perdu le code QR de votre certificat de vaccination et déjà supprimé les données de votre ancien téléphone portable ? Ensuite, vous devez contacter le médecin, le centre de vaccination ou la pharmacie qui a initialement délivré le certificat. Vous y recevrez un nouveau code que vous pourrez scanner dans l’application Corona-Warn sur le nouveau téléphone mobile comme décrit ci-dessus.

C’est pourquoi vous devriez laisser l’ancien téléphone portable allumé pendant encore 14 jours

Même si vous avez déjà transféré le certificat de vaccination vers l’application Corona-Warn sur le nouveau téléphone portable, vous ne devez toujours pas désactiver l’ancien téléphone portable immédiatement. Étant donné que les données de mouvement ne sont stockées que sur l’appareil, vous devez toujours le laisser allumé si vous souhaitez recevoir des avertissements sur d’éventuels contacts avec des personnes infectées par le corona au cours des 14 derniers jours – après tout, seul cet appareil connaît votre profil de mouvement.

Même si vous recevez un diagnostic d’infection corona que vous souhaitez saisir dans l’application, vous devez toujours le faire sur l’ancien smartphone ou sur les deux smartphones. Ce n’est que lorsque l’application Corona-Warn est active sur le nouveau téléphone portable depuis 14 jours que vous pouvez désinstaller l’application sur l’ancien téléphone portable sans hésitation.

