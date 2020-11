La Justice League de Zack Snyder montrera-t-elle la mort de Robin aux mains de Joker?

La Justice League de Zack Snyder arrive à HBO Max l’année prochaine en tant que spéciale de quatre heures, et les fans de Snyder sont enthousiasmés par l’excitation à spéculer sur le nouveau matériel qui sera ajouté au film. Récemment, un utilisateur de compte Vero a publié une théorie concernant le sort de Robin dans le surnom informel « Snyderverse » des films DCEU. Plus tard, Snyder lui-même a aimé le message, ce qui a incité les fans à croire que la théorie se révélera vraie. Vous pouvez lire toute la théorie ci-dessous, qui a été republiée sur Twitter.

«Si Zack et David s’en tiennent à l’histoire du fait que Joker a brutalement battu Robin à mort, puis a mis le feu à son corps, alors il ne fait aucun doute dans mon esprit que cela s’est produit à Wayne Manor et que l’incendie est ce qui a laissé la maison ressembler à ça. Une autre chose à laquelle penser si cela est vrai est que Joker connaît probablement la véritable identité de Batman mais choisit de la garder secrète car il ne veut pas que sa relation tordue d’avant en arrière avec Batsy se termine. «

Dans Batman contre Superman, une scène particulière de la Batcave montrait le costume de Robin conservé dans une vitrine. Le costume avait été gravement endommagé et les mots «Ha Ha Ha» avaient été peints à la bombe dessus. Cela a confirmé que le Joker était responsable du meurtre de Robin, reflétant les événements de la bande dessinée où Joker a battu Jason Todd à mort avec un pied de biche lorsque ce dernier avait endossé le rôle de Robin.

Plus tard, cette théorie a été confirmée en 2016 Suicide Squad, où il a été déclaré que Harley Quinn avait aidé Joker à tuer Robin. Le réalisateur du film David Ayer avait également déclaré que c’était la mort de Robin qui avait poussé Batman à assommer les dents de Joker, forçant le prince clown du crime à porter une grille métallique dans sa bouche et à tatouer le mot «endommagé» sur son front. . Pendant ce temps, Snyder lui-même avait précédemment révélé l’impact de la mort de Robin aux mains de Joker sur Batman.

«Dans mon esprit, c’était que Robin était décédé 10 ans plus tôt, lors d’une rencontre avec un jeune Joker. Donc, il y avait une histoire amusante avec laquelle jouer. J’avais l’impression que l’idée était qu’il y avait eu une perte et là avait été un sacrifice. D’une manière étrange, [Bruce Wayne] avait tout sacrifié pour être Batman. Il n’a pas vraiment de vie en dehors de la grotte. Je pensais qu’inclure Robin, un Robin mort, nous aidait à comprendre qu’il avait fait un petit voyage. «

Ligue de justice présente une distribution d’ensemble composée de Ben Affleck dans Batman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Henry Cavill dans Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Jason Momoa dans Aquaman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg, Jeremy Irons dans Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Justice League de Zack Snyder mettra en vedette le même casting de retour, avec le nouveau venu Ray Porter exprimant Darkseid. Le film sera présenté exclusivement sur HBO Max en 2021.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming