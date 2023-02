AI produit un spin-off sans fin de Seinfeld en streaming maintenant sur Twitch

Pour le moment, il semble que les emplois des auteurs de sitcom soient à l’abri d’une prise de contrôle carrément hostile de l’IA.





Pourtant, les engrenages sont actuellement en marche sur le compte Twitch @watchmeforever, où un original Seinfeld spin-off appelé Rien pour toujours est produit synthétiquement en temps réel par l’IA d’apprentissage automatique.

Le projet a été initialement téléchargé sur la plateforme de streaming de Twitch le 15 décembre ; cependant, ce n’est que récemment que le Seinfeld-le compte Twitch inspiré a commencé à accumuler un nombre important de followers – avec 156 000 abonnés à ce jour et 11 000 streamers en direct à tout moment – et les chiffres ne cessent d’augmenter.

L’émission générée par l’IA capture de nombreux éléments originaux de la sitcom originale de NBC : des conversations inactives « à propos de rien » entre Jerry et George, Jerry exécutant son stand-up d’observation dans le club de comédie, des plans extérieurs de l’appartement de Jerry soulignés par du jazz funky muzak, Elaine se servant des appareils de cuisine de Jerry.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ce que l’apprentissage automatique laisse de côté, c’est tout semblant d’humanité, ce qui se traduit par une certaine atmosphère dystopique et un rythme maladroit plus proche de celui de David Lynch. Empire intérieur que n’importe quoi à la télévision aux heures de grande écoute.

Rien pour toujoursLes co-créateurs de Skylar Hartle et Brian Habersberger ont déclaré à Motherboard qu’ils avaient utilisé l’apprentissage automatique, des algorithmes génératifs et des services cloud pour donner vie à leur série. Parce que le dialogue entre les personnages repose sur le modèle de langage GPT-3 d’OpenAI, les interactions qui en résultent sont surréalistes, avec des emplacements de piste de rire clairsemés qui ne font qu’accroître la confusion.

Une scène, par exemple, montre Jerry se moquant de la tenue de George tandis que George s’assoit sur le canapé dans le mauvais sens. Dans un autre, le groupe décide de jouer à un jeu en ne parlant que du charabia. Les personnages se livrent à une forme de plaisanterie adjacente à la comédie – du moins, selon la façon dont l’IA interprète la comédie – cependant, des périodes de silence troublantes et des livraisons de lignes complètement sans émotion ajoutent un certain niveau de terreur existentielle non envisagé auparavant par Jerry Seinfeld et Larry David.

Les fans de la chaîne de streaming se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur enthousiasme, l’un d’entre eux disant :





L’IA remplace les animateurs dans Netflix Anime

Netflix

L’IA a déjà été utilisée comme solution aux pénuries de main-d’œuvre dans l’industrie des arts et du divertissement. Plus particulièrement, Netflix Japon a utilisé des illustrations originales générées par l’IA pour un anime intitulé Le chien et le garçon pour résoudre sa pénurie de main-d’œuvre d’animation.

Sur Twitter, Netflix Japon a écrit :

« Dans le cadre d’un effort expérimental pour aider l’industrie de l’anime, qui souffre d’une pénurie de main-d’œuvre, nous avons utilisé la technologie de génération d’images pour les images d’arrière-plan de toutes les séquences vidéo de trois minutes ! »

De nombreux fans d’anime ont critiqué cette décision et ont déclaré que l’utilisation de l’IA pour remplacer les animateurs humains privait injustement les artistes qui travaillaient d’opportunités d’emploi dans une industrie à forte demande, ce qui s’avérait de plus en plus insoutenable pour sa main-d’œuvre humaine.