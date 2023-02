8 nouveaux jeux pour Android que vous ne devriez pas ignorer

Ce sont les 8 meilleurs jeux qui ont frappé le Play Store au cours des dernières semaines.

Target Ops: FPS Shooting Game est l’un des nouveaux jeux sur le Play Store que vous devriez essayer

Si, comme moi, vous faites partie de ceux qui parcourent de temps en temps le Google Play Store à la recherche de nouveaux jeux gratuits pour Android, vous avez de la chance car aujourd’hui nous sommes là pour vous découvrir. Les meilleurs nouveaux jeux qui sont arrivés sur le Google Store ces dernières semaines.

Alors, aujourd’hui, nous vous apportons 8 nouveaux jeux pour Android qui valent vraiment la peine donnez-leur une chance!

Sudoku – sudoku classique

Le premier titre de cette liste est le sudoku-sudoku classique, un jeu de sudoku simple et divertissant avec des fonctionnalités quatre niveaux de difficulté : facile, moyen, difficile et expert et avec une série de défis quotidiens qui vous permettront d’obtenir des trophées et se classer.

De plus, ce jeu gratuit dispose également d’une série de fonctions supplémentaires vraiment intéressantes telles que des statistiques complètes sur vos parties, la possibilité d’annuler un mouvement quand vous le souhaitezpuisqu’il n’a pas de limite de déplacement, un mode brouillon qui élimine toutes les erreurs que vous avez commises et un système de sauvegarde automatique pour reprendre le jeu à un autre moment.

Téléchargement gratuit Sudoku – sudoku classique

NBA All-World

NBA All-World est un jeu développé par Niantic, la société responsable de Pokémon Go, dans lequel vous pourrez enfiler vos chaussures de basket, former une équipe et défiez vos joueurs NBA préférés dans toutes sortes de tests de compétences.

Mais ce n’est pas tout car NBA All-World vous permettra également personnalisez vos joueurs avec des kits exclusifs de certaines de vos marques de basket-ball et de vêtements préférées.

Télécharger gratuitement NBA All-World

fête éclair

Un autre des nouveaux jeux sur le Play Store que nous vous recommandons d’essayer est Flash Party, un jeu de combat de groupe passionnant dans lequel vous devez former une équipe de héros qui devront réussissez à éjecter vos adversaires de la scène avec toutes sortes de mouvements.

Dans Flash Party, vous pouvez choisir entre plus de 20 personnages originaux comme un bonhomme de neige potelé, un dieu du jugement descendu du ciel, une lycéenne à tête de pomme, ou un célèbre chanteur admiré de tous.

Ce titre a différents modes de combat tels que 1v1, 2v2, bagarre à 4 joueurs et mode footballavec des combats amicaux pour s’améliorer en s’entraînant et avec événements spéciaux le week-end.

Téléchargement gratuit Flash Party

Temps de culbutage de retour

Return Tumble Time est un jeu de réflexion original dans lequel vous devrez choisissez une série de personnages parmi vos jeux Devolver Digital préférés comme My Friend Pedro: Ripe for Rev, Reigns, GREY ou The Swords of Ditto et accumulez des points connecter et retirer leurs adorables petites têtes d’un mélangeur.

Si vous le faites assez bien, vous pourrez débloquer la capacité spéciale de chaque personnage à supprimer de grandes sections et vous obtiendrez power-ups pour créer des réactions en chaîne.

Téléchargement gratuit Return Tumble Time

Target Ops: jeu de tir FPS

Si vous aimez les jeux de tir d’action, vous devez essayer le jeu de tir Target Ops-FPS, un jeu de tir à la première personne avec des graphismes de bonne qualité dans lequel vous pourrez choisir un camp, soit le SWAT, soit les méchants.

Quel que soit le côté que vous choisissez, vous pouvez obtenir toutes sortes d’armes comme le classique Desert Eagle, AK-47 ou AWP, dont chacun a une grande variété de tactiques. Ainsi, en combinant plusieurs armes vous pourrez créer des tactiques entièrement nouvelles.

De plus, Target Ops propose différents modes de jeu avec deux modes de campagne, un mode zombie où vous devez tuer autant de morts-vivants que vous le pouvez et deux modes multijoueurs : un appelé 5×5 PvP dans lequel vous affronterez d’autres utilisateurs et un autre appelé PvE dans lequel vous lutterez contre le CPU.

Téléchargement gratuit Target Ops: Jeu de tir FPS

maître de stationnement sim 3d

Parking master sim 3d est un jeu de simulation de conduite avec des graphismes 3D dans lequel vous pourrez conduire et garer un grand nombre de voitures classiques et modernesparticipez à des courses très réalistes et réalisez toutes sortes de cascades avec vos véhicules.

Telechargement gratuit parking master sim 3d

Remake de l’espace mort : mobile

Dead Space Remake : Mobile est une version mise à jour du jeu classique avec de meilleurs graphismes et un gameplay amélioré dans lequel vous vous plongerez dans le monde sinistre des Nécromorphes accompagnant Isaac Clarke dans son voyage vers survivez à l’épidémie mortelle et découvrez la vérité derrière Marker.

Téléchargement gratuit Dead Space Remake: Mobile

Tile Connect! Casse-tête de correspondance

Tile Connect! Match Puzzle est un jeu de puzzle classique dans lequel vous devez reliez les tuiles identiques pour les faire toutes disparaître du plateau et ainsi passer au niveau suivant.

De plus, ce jeu dispose d’une série d’aides pour avancer plus rapidement, comme des indices qui apparaissent lorsque vous ne savez pas où se trouve la tuile que vous souhaitez supprimer ou une fonction qui vous permet de mélangez les tuiles et recommencez.

Téléchargement gratuit de Tile Connect ! Casse-tête de correspondance

