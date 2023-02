Série The Last of Us : Qui est Perry dans la série ? Comment connaît-on l’acteur ?

Dans la série à succès HBO Le dernier d’entre nous connu pour jouer certains des distribution originale du même nom Jeu à succès de Naughty Dog avec. Les deux acteurs originaux Troy Baker et Ashely Johnson des personnages principaux Joel et Ellie sont déjà apparus – bien sûr dans des rôles différents, puisque nos deux héros de la série sont incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Désormais, les fans de TLOU ont pu découvrir un autre personnage important des jeux ou leurs acteurs dans la série : Tommy acteur Jeffrey Pierce a fait ses débuts dans la série HBO – mais pas dans son rôle habituel de frère de Joel.

Tommy dans The Last of Us Part II © Naughty Dog

Jeffrey Pierce est un ancien acteur et producteur, mais il est surtout connu pour son rôle de Tommy dans les jeux Le dernier d’entre nous et Le dernier d’entre nous : deuxième partie. Il a également joué le rôle de doubleur dans Call of Duty : Seconde Guerre mondiale avec.

À la télévision, il était auparavant dans la série acclamée « Justified » avec Timothy Olyphant, il a également joué dans d’autres séries telles que « Bosch » ou « Stephen Kings Castle Rock ».

Alors que dans la série TLOU Gabriel Luna le rôle du frère cadet de Joel Tommy occupe est Jeffrey Pierce plutôt que poiré voir un membre dirigeant des Hunters à Kansas City, dirigé par les impitoyables Catherine (interprété par Melanie Lynskeys).

Perry et les chasseurs

Joel et Ellie suivent le chemin Wyoming à son frère Tommy via Kansas City (dans le jeu TLOU, c’est Pittsburgh) où ils se retrouvent dans une situation dangereuse embuscade dispositifs.

Ce sont les « Hunters » connus des jeux, un groupe local de rescapés qui ont mis fin brutalement à la dictature militaire imposée par la FEDRA.

© HBO

Mené par l’impitoyable Catherine, le groupe brutal tue tout intrus et ennemi potentiel s’il les approche sur place. Joel et Ellie sont également en grave danger.

Vous pouvez découvrir comment la série acclamée « The Last of Us » se poursuit tous les lundis matin sur le Service de diffusion WOW et plus Ciel Q – voir en même temps que la première mondiale aux USA. Voici la bande annonce du prochain épisode :

