«Qui a tué Sara? 2: tous les personnages décédés dans la saison 2

IDMarket Lot de 6 chaises SARA mix color gris clair, blanc, gris foncé x2, noir x2

Description des chaises scandinaves mix color Avec leur design scandinave, ces 6 chaises ultra-tendance apporteront une ambiance à la fois contemporaine et chaleureuse à votre intérieur !Idéales dans une salle à manger, une cuisine ou un bureau, ces chaises confortables trouveront forcément leur place dans toutes les pièces de la maison.En plus d'apporter une touche de modernité, elles offrent un confort inégalé. Le dossier de ces chaises est courbé pour offrir une assise idéale. Flexible, le dossier s'adapte à chaque personne et leur assise est rembourrée pour encore plus de confort.Parfaitement stables, elles sont munies de 4 pieds en bois de hêtre aux finitions travaillées.Aussi esthétiques que pratiques, ces chaises s'assemblent facilement. Une fois montées, elles permettent convivialité et confort, entre amis ou en famille. Les chaises d'inspiration scandinave mêlent le pratique et le beau. Elles sont également très faciles à entretenir.Le coloris mix color est facile à associer dans une pièce ! N'attendez plus et finalisez votre décoration avec ces splendides chaises au design nordique !Dimensions des chaises scandinaves mix color- Coloris mix color : blanc, gris clair, gris foncé x2, noir x2- Dimensions : 48x60x80cm- Largeur extérieure entre 2 piètements : 23,5/43,5 cmVendu en lot de 6 chaises coloris blanc, gris clair, gris foncé x2, noir x2.Découvrez nos autres lots de 6 chaises SARA sur notre boutique en ligne.