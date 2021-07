I Am Dead, un jeu d’aventure et de puzzle, ressuscite pour une sortie sur PS5, PS4 en août

I Am Dead est le titre du jeu, pas une sorte d’annonce morbide. C’est un jeu d’aventure coloré sorti l’année dernière sur PC et Switch, et maintenant il fait le saut vers PlayStation 5 et PS4. Nous avons intégré la bande-annonce originale pour vous donner l’essentiel.

Essentiellement, le jeu explore l’histoire de Morris Lupton, l’homme titulaire décédé, mais qui est capable de traverser des objets pour découvrir des secrets cachés. Morris était le conservateur d’un musée sur son île natale, et avec ses nouvelles capacités dans l’au-delà, il est chargé de sauver la ville de Shelmerston aux côtés de son compagnon canin fantomatique.

En dire beaucoup plus serait probablement entrer dans le territoire des spoilers – il semble que ce soit une expérience principalement axée sur l’histoire. Nous sommes certainement intrigués, et heureusement, l’attente sera courte. I Am Dead arrive sur PS5 et PS4 le 9 août, donc c’est juste au coin de la rue. Jouerez-vous celui-ci ? Regardez vivant dans la section commentaires ci-dessous.