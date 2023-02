« All Quiet on the Western Front » est en tête des nominations aux BAFTA, avec des changements notables depuis le nouveau système de vote

Alors que BAFTA les électeurs ont largement rejeté les grands films de studio hollywoodiens cette année, Variety a rapporté que les nominés n’étaient pas « tout à fait aussi voyous » que ces dernières années depuis que l’organisation a changé son système de vote. Parmi les changements de vote qui ont abouti, au cours des deux dernières années, à ce qu’au moins 50 % des nominés dans la catégorie Réalisateur soient des femmes, les mêmes résultats n’ont pas pu être trouvés cette année – avec seulement une nomination sur six mettant en vedette une réalisatrice (Gina Prince Bythewood pour La femme roi) à partir d’une longue liste initialement paritaire.





Cela n’a pas empêché les films d’art et d’essai comme celui de Todd Field Le goudron de rejoindre le groupe, avec cinq nominations pour le meilleur film, tandis que le film en langue étrangère À l’Ouest, rien de nouveau a fait un balayage imprévu avec 14 nominations pour le meilleur film. L’outsider surprise de Netflix a reçu le plus de nominations aux BAFTA depuis 2011 Le discours du roi. Tandis que Hollywood typique hoche la tête Top Gun : Maverick et Les Fabelman n’a pas fait partie de la catégorie BAFTA du meilleur film cette année, Baz Luhrmann Elvis biopic aurait fait la liste comme le seul film de studio hollywoodien traditionnel. Avec neuf nominations, le film rejoint Les Banshees d’Inisherin et Tout partout tout à la fois (tous deux arborant dix nominations chacun) comme les succès majeurs les plus décalés qui ont balayé le récent circuit des récompenses.

Pas autant de concurrence

Au total, les réalisateurs de quatre films de la catégorie Meilleur film devraient concourir dans la catégorie Réalisateur pour le prix final : Edward Berger (À l’Ouest, rien de nouveau), Todd Field (Le goudron), Dan Kwan et Daniel Scheinert (Tout partout), et Martin McDonagh (Les Banshees d’Inisherin). Nominés au poste de réalisatrice Gina Prince-Bythewood (La femme roi) et Park Chan-wook (Décision de partir) ne devraient pas les déplacer.

Alors que le nouveau vote assisté par un jury dans la catégorie réalisateur a entraîné un plus grand équilibre entre les sexes au cours des années précédentes, les changements apportés au vote des membres plus larges dans la catégorie meilleur film britannique devraient rendre plus difficile pour les films indépendants à succès de bouleverser les films plus dominants représentés. En conséquence, le lauréat du British Independent Film Award Après-soleil n’est pas soupçonné de pouvoir rivaliser avec le nominé du meilleur film Les Banshees d’Inisherin. Quoi qu’il en soit, il rejoint huit autres nominés dans la catégorie, dont Brian et Charles, Empire de Lumière, Bonne chance à vous, Leo Grande, Vie, Mathilde la comédie musicale, Voyez comment ils fonctionnent, Les nageurset L’émerveillement. Alors que le critique Guy Lodge ne considérait pas cette catégorie comme une compétition, il reste jusqu’aux BAFTA Awards du 19 février pour être vu.

La liste complète des catégories et des nominés BAFTA 2023 est disponible ici.